Eleonora Daniele è l’ospite di Mara Venier a Domenica In, dove racconta della sua maternità, appena uscita dalla clinica dopo il parto. La conduttrice veneta è anche la madrina di Carlotta, prima figlia della Daniele e del marito Giulio Tassoni. La conduttrice di Storie Italiane racconta l’emozione del momento a zia Mara, rivelando un dettaglio che le sta molto a cuore.

Carlotta nata nel giorno di Padre Pio

Eleonora Daniele, fervente cattolica, racconta come Carlotta abbia battuto i pronostici sulla nascita: “Ho fatto il cesareo e chiaramente è un po’ più complesso rispetto al parto naturale.

Dovevo partorire a giugno invece Carlotta è voluta nascere subito, il 25 maggio, giorno dell’anniversario di Padre Pio. Il post operazione è ancora un po’ doloroso ma la gioia ripaga tutto“.

La conduttrice rivela di essere molto devota al santo, a cui spesso si è rivolta. Mara Venier le fa una sorpresa in proposito, con la benedizione in diretta dalla chiesa di Padre Pio a Pietrelcina.

Eleonora Daniele racconta il cesareo

Eleonora Daniele spiega perché sia stato necessario fare il cesareo: “Sono andata in clinica e le acque non si erano proprio rotte.

Carlotta si era messa storta, non era più in posizione, per cui il ginecologo mi ha detto che sarebbe stato meglio farla nascere. Alle 18 abbiamo preso questa decisione ed è nata“.

Subito dopo la conduttrice ha vissuto il momento magico: “È stata la gioia più grande della mia vita. Non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato una cosa simile“.

La felicità con Giulio Tassoni

Anche il neo papà è al settimo cielo, come racconta Eleonora Daniele. “Giulio è felicissimo.

Non sapevamo come gestire tutta la situazione, è stato molto forte anche ritornare a casa e partire con una vita nuova e ti rendi conto della famiglia che si è allargata“, confessa, “Ieri l’ha presa, l’ha messa a dormire sulla spalla. Poi gli assomiglia un bel po’, vederli insieme è stato molto commovente“.

Il grande legame con la madrina Mara Venier

Eleonora Daniele racconta anche che Mara Venier è stata “la prima telefonata a cui ho risposto. Io sono uscita dalla sala operatoria e ho visto la tua chiamata.

Stavo bene, ti ringrazio perché mi sei stata vicino in quei momenti“.

Mara Venier si emoziona pensando che sarà la madrina di Carlotta, e per il grande affetto che la lega a Eleonora Daniele. “Mi hai spiazzata completamente“, confessa la conduttrice di Domenica In. “Io ti ho raccontato i momenti anche più difficili della mia vita, e mi hai capita. Ti ringrazio perché mi sento molto legata a te, sei molto vera“, commenta la Daniele.

