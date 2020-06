Eleonora Daniele è mamma della piccola Carlotta ormai da circa 2 settimane. La scorsa settimana ha finalmente lasciato la clinica Santa Faimglia di Roma con la sua bimba e il marito Giulio Tassoni.

Ad immortalare la scena è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato le foto dell’evento. La conduttrice, che intervistata dalla rivista garantisce di prendersi una pausa di 3 mesi per poi tornare in tv, ha condiviso con gioia gli scatti di Chi. Nonostante Storie Italiane sia giunto al termine, la Daniele ha continuano a mantenere vivo il rapporto con il pubblico affezionatissimo, intervenendo poco dopo il parto con messaggi che sono stati trasmessi anche in tv.

Ora però è decisa a dedicarsi solo alla sua bimba. Con Storie Italiane ci si rivede in settembre.

Eleonora Daniele e Carlotta tornano a casa

All’uscita della clinica una schiera di fotografi hanno atteso Eleonora Daniele e Carlotta, che accompagnate dal neopapà Giulio Tassoni hanno lasciato la casa di cura Sacra Famiglia dopo una settimana di ricovero. Gli scatti sono stati pubblicati sul numero di Chi oggi in edicola. La coppia felice e serena porta finalmente a casa Carlotta, che dondola nel port enfant tra mamma e papà.

La stessa Eleonora sfogliando la rivista ha pubblicato oggi tra le story gli scatti di quel meraviglioso momento.

Eleonora Daniele e la dedica a Carlotta

Ci sono state tante occasioni in questi giorni in cui Eleonora Daniele ha parlato con grande felicità della sua bambina Carlotta. Attraverso le story di Instagram, però, la conduttrice ha voluto farle una dedica e un regalo speciale.

eleonora_daniele_official_103984299_183293126473917_1487344298216671735_n

Un ciondolo raffigurante un angelo dondola da quella che sembra essere la maniglia del suo passeggino.

Un simbolo a cui affida la sua piccola, come nella canzone di Francesco Renga, Angelo, che suona proprio nella strofa che dice: “Prenditi cura di lei”.