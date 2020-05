È di ieri la lieta notizia: Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha dato alla luce la sua bambina, Carlotta. Poco prima di diventare mamma per la prima volta, però, Eleonora ha registrato un messaggio per condividere l’emozione travolgente di quegli istanti che hanno preceduto il parto.

Il video è stato poi mandato in onda da Unomattino, il contenitore quotidiano condotto da Valentina Bisti, con cui la Daniele condivide lo studio. Storie Italiane, infatti, va in onda subito dopo Unomattina, che ora si dilunga oltre le 10.30 proprio per riempire lo spazio della Daniele.

L’omaggio alla neo mamma Eleonora Daniele

Quest’oggi, martedì 26 maggio, scoccate le 10.30 Unomattina non ha dato la linea a Storie Italiane: la sua conduttrice, Eleonora Daniele è mamma da appena un giorno. Così i due padroni di casa Valentina Bisti e Roberto Poletti hanno voluto farle gli auguri in diretta, consapevoli del fatto che la collega li stesse seguendo.

“Eleonora ci sta seguendo, è bella lucida e manda anche messaggi“. Poi l’annuncio della sostituzione di Storie Italiane. “Oggi, ovviamente, non possiamo darle la linea, perché ha altro a cui pensare, ma questa, comunque, è la sua fascia oraria“.

Il messaggio di Eleonora Daniele

Il messaggio di cui si parla ad Unomattina è stato registrato da Eleonora Daniele poco prima del parto della Daniele. Sono attimi cruciali, specie per chi sta per diventare mamma per la prima volta e l’emozione di Eleonora è visibile.

“Voglio condividere con voi questo momento di grande emozione. Sto per diventare mamma per la prima volta, perciò il mio grande abbraccio va a tutte le mamme d’Italia” comincia Eleonora, che di mamme ne ha ospitate nel suo programma.

“Abbraccio le mamme che in tutti questi mesi si sono raccontate, in particolar modo quelle che hanno combattuto” prosegue. Infine, un saluto e un ringraziamento lo rivolge alla grande famiglia della Rai. “Sono molto felice ed emozionatissima, come potete immaginare. Ringrazio tutti, il pubblico e la squadra di Storie Italiane, ma anche la Rai, che mi ha protetta e sostenuta. Vi voglio bene! Forza a tutte le mamme. Un abbraccio grande“.