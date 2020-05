La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, è in dolce attesa della figlia Carlotta e nel frattempo sui social condivide i suoi stati d’animo. Affrontare una gravidanza in piena emergenza Coronavirus ha infatti messo tutti sull’attenti. Dopo una vistosa commozione in diretta, la conduttrice ha regalato ai suoi fan un’altra inaspettata versione di sé sul suo profilo Instagram.

Eleonora Daniele mentre ascolta “Estate” di Jovanotti

Manca ormai davvero poco a giugno e all’arrivo della piccola Carlotta. Questo è il nome scelto dalla mamma Eleonora Daniele, che ha già anche scelto chi sarà la madrina della figlia.

Una luce in fondo al tunnel in questi tempi difficili, con lente ripartenze. Forse per far vagare la mente a ricordi più felici o per immaginare un avvenire positivo, la conduttrice ha fatto una storia su Instagram che profuma d’estate.

Nell’immagine appare sdraiata sul suo letto, con indosso degli sgargianti occhiali rossi, mentre ascolta “Estate” la canzone di Jovanotti dedicata alla stagione più calda dell’anno. La voglia d’estate dunque si fa sentire e nella foto compaiono alcune strofe del pezzo: “L’eternità è un battito di ciglia.

Sento il mare dentro una conchiglia”.

Eleonora Daniele in una storia IG

Come sarà l’estate italiana 2020?

La storia pubblicata da Eleonora Daniele solleva dubbi che sono passati nella mente di italiani e italiane. In questi tempi di convivenza con il Coronavirus, quale sarà l’estate che ci aspetta? Difficile pensare che nulla cambierà. Il necessario distanziamento fisico richiede un totale ripensamento. Così, per esempio, gli stabilimenti balneari stanno cercando di adeguarsi alle misure preventive, per soddisfare gli amanti del mare in piena sicurezza. Sono stati predisposti anche incentivi per fare vacanze “made in Italy” e sostenere così il turismo locale.

Approfondisci

Eleonora Daniele si commuove per la storia di una mamma e dei suoi 3 figli