Eleonora Daniele si sta godendo la sua gravidanza ma non rinuncia ai suoi impegni quotidiani lavorativi. Infatti la vediamo con il suo appuntamento settimanale di Storie italiane su Rai 1.

Alla rivista Gente racconta di come stia gestendo questa gravidanza a 43 anni e dei sentimenti che sta provando insieme al marito.

Il primo figlio per Eleonora Daniele

La conduttrice, insieme al marito Giulio Tassoni, ha raccontato di aver provato più volte a rimanere incinta, senza però mai riuscirci. “È da un paio d’anni che cercavo un bimbo e non era scontato che riuscissi a realizzare il mio desiderio visto che avevo superato i 40 anni – confessa Eleonora a Gente – Eppure non mi sono mai lasciata assalire dall’ansia dell’età”.

Infatti la presentatrice ha compiuto 43 anni e non nasconde di aver anche pensato a metodi non naturali per poter rimanere incinta. Poi all’improvviso la bella notizia: “Poi la mia bambina è arrivata al momento giusto. Dal primo mese la pancia era evidente e rotonda: ho pensato che fossero due gemelli. Ora mi sento profondamente pronta per essere madre”.

La Daniele racconta la sua esperienza, che per lei è una prima volta: “La gravidanza è uno stato di beatitudine, che a me ha infuso serenità e voglia di fare.

Certo le nausee che ho vissuto il primo trimestre non mi hanno reso facili le giornate. Ora stanno arrivando le voglie: ai dolci alla crema non resisto“.

Un importante passo insieme al suo Giulio

La celebre conduttrice di Rai 1 sta quindi vivendo un momento di grande soddisfazione personale sia per quanto riguarda la vita privata che per quella lavorativa. Eleonora ha infatti al suo fianco l’amato Giulio Tassoni, che ha sposato lo scorso settembre a Roma, dopo ben 16 anni di fidanzamento.

Secondo quanto dichiara la conduttrice, anche l’uomo è partecipe di questa gioia. “È entusiasta del mio ventre che lievita. È diventato molto attento e più premuroso. Ogni volta mi guarda e mi dice che non sono mai stata così bella” racconta Eleonora.