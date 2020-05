La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni, stanno insieme dal 2002. Ben 18 anni dopo, la loro rimane una delle storie d’amore più solide del panorama italiano dello spettacolo, ma del principe azzurro della conduttrice televisiva si continua a sapere molto poco.

Una storia d’amore all’insegna della riservatezza

Giulio Tassoni, pur vivendo fianco a fianco con una delle più note conduttrici italiane, è un vero campione di riservatezza: niente profili social e nessuna apparizione nemmeno sui canali della moglie. Da sempre si tiene lontano dalle scene televisive ed è molto attento alla privacy, tanto da non aver mai rilasciato interviste per parlare del suo amore con la conduttrice.

Lui ed Eleonora si incontrarono per la prima volta ad una festa al noto locale Piper di Roma. L’amore scattò però ad una cena organizzata da un’amica in comune, circa un mese dopo il loro primo incontro.

Giulio Tassoni è un imprenditore romano di nobili origini

Di Giulio si sa che è un imprenditore di successo nel settore della cosmesi, ma la sua vita professionale è in gran parte celata, al pari della sua vita privata.

Appartiene ad una famiglia prestigiosa e di nobili origini, da cui ha anche ereditato il titolo nobiliare dei conti Tassoni di Niviano: la sua famiglia è la storica proprietaria di una delle farmacie più antiche d’Italia, risalente addirittura al ‘700. È discendente dello scrittore modenese del ‘600 Alessandro Tassoni, noto per il poema satirico La secchia rapita.

Il matrimonio fu più volte rimandato

Giulio ed Eleonora si sono sposati il 14 settembre del 2019, dopo sei anni di convivenza e diversi rinvii dovuti agli impegni lavorativi.

Poco dopo il gran giorno, nel gennaio 2020, arriva la splendida notizia che Giulio diventerà presto papà: la coppia ha scelto di chiamare la bimba Carlotta.

Eleonora Daniele, ospite a Domenica in

Eleonora Daniele non si è mai espressa troppo riguardo la loro storia d’amore, ma ha dichiarato di essere lei la romantica tra i due. La coppia ha affrontato anche alcuni momenti di difficoltà che però sono stati superati: “Gesti eclatanti li ho fatti io, come quando, in un periodo in cui ci eravamo allontanati, gli ho mandato delle rose alle 4 del mattino“, aveva dichiarato la Daniele in un’intervista al Fatto Quotidiano.

A maggio 2020 è nata la figlia, Carlotta. A fare l’annuncio Mara Venier, amica oltre che collega della conduttrice e madrina della piccola appena nata. “Evvivaaaaaaaa….. ti voglio bene amica mia un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina“, ha scritto Mara Venier sui social per festeggiare il lieto evento.