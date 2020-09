È in arrivo un nuovo momento di gioia per Eleonora Daniele e Giulio Tassoni: la loro piccola Carlotta, nata subito dopo il lockdown, sarà presto battezzata per la gioia dei loro genitori.

Eleonora Daniele ha raccontato le gioie dell’essere madre al settimanale Di Più. Carlotta è nata quattro mesi fa, il 25 maggio, a poche ore dall’ultimo giorno di lavoro della Daniele a Storie Italiane.

Eleonora Daniele ed il battesimo di Carlotta

Al settimanale ha parlato con tono entusiasta della prossima celebrazione che ha a che fare con la piccola Carlotta, ovvero il battesimo: “Lo faremo alla fine di ottobre (…) Carlotta è la cosa più bella che sia capitata.

Non vedo l’ora”. A Nuovo, tempo fa, aveva spiegato di avere una speranza specifica per questo battesimo: “Spero che possa essere celebrato senza mascherine”.

La vita dopo la nascita di Carlotta

L’arrivo di Carlotta ha portato alla nascita di una nuova quotidianità che comprende sia il lavoro sia la cura della piccola: “Dopo la fine della diretta di Storie Italiane corro sempre a casa per stare con lei. Poi nel pomeriggio torno in Rai, faccio la riunione per il giorno dopo e, successivamente, corro di nuovo dalla mia bambina”.

A facilitare le cose c’è il fatto che gli studi televisivi non sarebbero distanti dall’abitazione della Daniele.

Eleonora Daniele e le gioie della maternità

A luglio, Eleonora Daniele aveva rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui aveva raccontato con gioia gli inizi della maternità: “Ho desiderato tanto Carlotta ed è arrivata quando non pensavo più di poterla avere. Fare un figlio a 43 anni, si sa, non è semplice: adesso sono un po’ stanca per l’allattamento e le notti insonni, ma non è nulla al confronto della gioia.

Lei già mi parla con gli occhi, mi fa capire quello che vuole, mi sorride. Ero convinta di non poter allattare: quando è nata, me l’hanno messa sulla pancia, mi ha guardata come per dire Pensi di non darmi il latte, stai scherzando?”.

Approfondisci:

Torna Storie Italiane: dopo il parto, debutta di nuovo Eleonora Daniele

Storie Italiane, Eleonora Daniele e la magia dello share: gli ascolti sono un successo

Eleonora Daniele, a Storie Italiane l’annuncio su Antonella Clerici