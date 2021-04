Da amici a “nemici” e poi, di nuovo amici: volendo ridurre all’osso i termini, questo è quello che verrebbe da dire sul rapporto tra Tommaso Zorzi e l’ex coinquilina del Grande Fratello Vip Giulia Salemi che proprio recentemente Zorzi, ormai showman a tutti gli effetti di Mediaset, ha voluto nella sua prima puntata de Il Punto Z. Lo show collaterale a L’Isola dei Famosi ove tra i naufraghi c’è la madre della Salemi, Fariba Tehrani e di lei la Salemi parla a ruota libera svelando intimi dettagli.

Giulia Salemi ospite de Il Punto Z da Tommaso Zorzi: la decisione di Fariba

Sembra sia cascata dalle nuvole la Salemi che, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, come spiega a Tommaso Zorzi, ha scoperto che da lì a breve sarebbe stata sua madre a partire per un nuovo reality.

Come raccontato dalla Salemi a Il Punto Z infatti, la Tehrani non avrebbe detto a nessuno di aver accettato di fare l’Isola dei Famosi, lasciando così l’effetto sorpresa alla figlia al suo ritorno a casa: “Esco – racconta la Salemi a Zorzi – e scopro in puntata che mia mamma avrebbe fatto l’Isola. Ecco perché era sparita: le avevo chiesto di restare distante ma c’ero rimasta male perché non mi aveva mandato neanche un messaggio a Natale al GF“.

Evidentemente però, la Tehrani si trovava nel pieno delle trattative e dei preparativi per la sua esperienza da naufraga: “Quando sono uscita c’era poco da fare perché il contratto era già firmato“, dichiara la Salemi e sorge spontanea l’illazione: se avesse potuto proferire parola, l’avrebbe fatta desistere?

Mamma Fariba Tehrani casta da 10 anni

Così mamma Fariba è partita spiegando alla figlia l’importanza di quell’esperienza alle Honduras anche sotto un profilo lavorativo. Ovviamente però Zorzi riesce a entrare col suo caratterino non indifferente nell’intimità della Salemi e anche della Tehrani chiedendo alla figlia se la madre, alle Honduras, sia in cerca anche dell’amore: “Io penso che tutti siano in cerca anche se non lo sanno – dichiara la Salemi che proprio al GF Vip ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli – Mia mamma non ha più trovato l’amore dopo che si è separata da mio papà.

Sono 10 anni che non vede la… zucchina“, conclude ironica lasciando intendere un lungo periodo di castità.