La puntata che era in agenda giovedì 8 aprile de L’Isola dei Famosi, come è ormai noto a tutti, è saltata per permettere la messa in onda della prima puntata della cugina edizione di spagnola Supervivientes che si sta svolgendo sulla medesima isola delle Honduras. Sebbene i confini tra le due isole, quella italiana e quella spagnola, siano netti rimangono però dei contatti in particolare a livello di cast: dall’altra parte infatti c’è Valeria Marini che sembra aver già deliziato il pubblico spagnolo con un succulento gossip.

Supervivientes: con Valeria Marini e Gianmarco Onestini è l’edizione spagnola più italiana di sempre

Occhi puntati sull’Isola dei Famosi sì ma guai a farsi scappare i gossip che riguardano Supervivientes, la versione spagnola del medesimo programma in corso in parallelo in Spagna.

Secondo quanto filtra infatti dai media spagnoli che stanno seguendo dettagliatamente il loro reality, sarebbero proprio i due naufraghi made in Italy a dar spettacolo facendo parlare subito di sé. Parliamo ovviamente di Valeria Marini, che già è stata ospite delle Honduras qualche edizione fa in Italia, e di Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini e ormai un habitué dei salotti e dei reality spagnoli.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini: flirt o feeling da connazionali?

Sembrano tanti i chiacchiericci su Valeria Marini in Spagna dopo quelli che sono parsi essere chiari segnali che la showgirl avrebbe indirizzato al connazionale con lei a Supervivientes, Gianmarco Onestini. Che la Valeriona nazionale abbia un debole per il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne. In questi termini sembrano trattare l’affaire i media spagnoli. A noi, dall’Italia, vien da dire che quell’affiatamento quasi immediato tra i due sia molto più dovuto al fatto che entrambi italiani condividono sicuramente molte più cose in comune rispetto agli altri naufraghi, anche e soprattutto la lingua il che li avrebbe fin da subito portati, per amor di patria, ad avvicinarsi.

Gli spagnoli sembrano avere però occhio per quello che definiscono un “flirt in corso” a edizione iniziata. Anche in questo caso, non rimane che attenere il proseguo dell’Isola dei Famosi spagnola più italiana di sempre.