Coppia affiatatissima e innamoratissima, Alvaro Morata e Alice Campello si raccontano oggi a Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin. Il calciatore e la modella sono genitori di tre bimbi, l’ultimo nato lo scorso settembre, e il loro amore si rinnova giorno dopo giorno tra abbracci, sorrisi e romantiche dediche.

Il romantico amore di Alice Campello e Alvaro Morata

A Verissimo Silvia Toffanin accoglie una coppia giovane ed innamorata: Alvaro Morata e Alice Campello. Lui calciatore spagnolo della Juventus, lei modella, il destino ha voluto che i due si incontrassero e si conoscessero pochi anni fa.

Nel 2017 si sono sposati e dalla loro unione sono nati 3 figli: i gemelli Leonardo ed Alessandro e il piccolo Edoardo, venuto al mondo lo scorso settembre.

Il loro amore prosegue a gonfie vele e si rinnova giorno dopo giorno, come dimostrano anche i loro canali social tempestati di scatti di coppia e romantiche dichiarazioni. Tassello dopo tassello, la famiglia di Alice e Alvaro si è arricchita ed è pronta eventualmente ad allargarsi. Ospiti di Silvia Toffanin, in un’intervista nel talk di Canale 5, la coppia apre il suo cuore raccontandosi tra presente e progetti futuri.

Alice Campello mamma tris

Alice Campello fa il suo ingresso in studio e rivela a Silvia Toffanin tutta la gioia per essere mamma di tre meravigliosi figli e moglie di un uomo fantastico: “Ho sempre sognato di diventare mamma.

Giravo a casa con il velo da sposa a 5 anni. Ho sempre sognato di avere una famiglia, perché sono cresciuta in un ambiente dove c’è tanto amore e la stessa cosa l’ho voluta per me. Sono stata fortunatissima a trovare l’uomo della mia vita così presto e sono felice di condividere tutto con lui“.

Il desiderio di costruire una famiglia aleggiava già da fidanzati, quando fantasticavano sul loro futuro e sull’eventualità di costruirlo insieme, tassello dopo tassello: “Li abbiamo desiderati tanto.

Già da fidanzati sognavamo di avere una famiglia e alla fine sono venuti proprio come sognavamo: sono meravigliosi e mi divertono tantissimo con loro“.

“Una donna come Alice devo tenermela stretta“

In video-collegamento da casa Morata Silvia Toffanin saluta Alvaro, seduto sul divano assieme ai tre figli della coppia. Il calciatore rivela come sia avvenuta la conoscenza con Alice: “È stato un colpo di fulmine, io l’avevo vista e all’inizio non mi calcolava tanto, ma dopo un po’ ce l’abbiamo fatta“.

Anche la Campello ha solo parole speciali per suo marito: “È un papà bravissimo e un marito incredibile, per me c’è sempre e mi ha supportata e sopportata in tante occasioni“.

Il calciatore ricorda come abbia conquistato la sua amata, in un contesto piuttosto particolare come uno spettacolo di magia: “Avevo in mente altre opzioni, però alla fine ho deciso quella. Volevo fare un cosa diversa, che lei se la sarebbe ricordata per tutta la vita perché era un momento speciale. Una donna come Alice devo tenermela stretta. La prima volta che siamo andati a cena insieme le ho detto che sarebbe diventata mia moglie“.