Bebbe Braida ha lasciato ufficialmente l’Isola dei Famosi ed è rientrato in Italia. Il comico e conduttore Tv era stato raggiunto da una comunicazione importante sullo stato di salute della famiglia; da lì la decisione di lasciare il reality e tornare in Italia.

Nelle ultime ore Braida ha salutato i compagni e ha detto loro cosa sia successo, per poi essere immortalato al suo arrivo in aeroporto.

Il papà di Beppe Braida ricoverato per Covid

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione“, queste le parole pronunciate a fatica da Beppe Braida, travolto dall’emozione, mentre raggiungeva gli altri naufraghi.

Braida ha poi aggiunto che anche sua mamma non starbbe bene e non se la sente di lasciarla da sola in questa situazione difficile.

L’ attore ha detto loro che non poteva fare altro che tornare in Italia, dopodiché sono iniziati i saluti con i compagni tra baci, abbracci e lacrime.

Beppe Braida è tornato in Italia

Poche ore fa il video postato sul suo profilo Instagram ufficiale dove si vede Beppe Braida uscire dagli arrivi all’aeroporto di Malpensa. L’attore non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

A didascalia del video postato dal suo staff, la didascalia: “Il nostro Beppe è atterrato. Ora corri a casa. Noi siamo tutti con te“.

Il commento dei compagni

Un addio più che sentito è arrivato da Valentina Persia che, commossa, ha commentato “È stato il regalo più bello che mi ha fatto l’Isola“.

Assente ai saluti a Braida è stato Brando che è stato duramente criticato da Gilles Rocca e Francesca Lodo. “C’è il gioco e c’è la vita vera, se le cose si mischiano è grave. Ha fatto una cosa indegna” ha commentato Gilles Rocca; in tutta risposta però, Brando ha detto loro di non essersi accorto di nulla.

