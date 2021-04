Pio e Amedeo, duo comico irriverente e fuori dagli schemi, si apprestano a condurre uno show in prima serata su Canale 5: Felicissima Sera. Un vero banco di prova per una delle coppie più divertenti della tv. A Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, i due comici danno subito spettacolo presentando il loro programma e ringraziando ironicamente i vertici Mediaset per l’occasione offerta.

Il momento d’oro di Pio e Amedeo

La loro carriera televisiva si appresta a fare tappa in prima serata su Canale 5. Pio e Amedeo sbarcano sulla principale rete Mediaset con uno show nuovo di zecca dal titolo Felicissima Sera, in onda da venerdì 16 aprile.

Tanti gli ospiti che si consegneranno alla verve comica ed irriverente del popolare duo comico, a cominciare dalla prima importantissima sorpresa nella puntata d’esordio: Maria De Filippi.

Proprio la conduttrice ha voluto scommettere su di loro nel corso dell’edizione di Amici attualmente in onda, proponendogli di diventare ospiti fissi del talent show nelle puntate del sabato sera. Occasione colta al volo da Pio e Amedeo, che stanno intrattenendo il pubblico anche con qualche battuta di troppo, come quella rivolta al giudice Stefano De Martino e alla figlia della ex Belen Rodriguez prossima alla nascita.

A Verissimo, ospiti dell’odierno appuntamento con il talk condotto da Silvia Toffanin, il duo comico dà vita ad uno show tra risate, intrattenimento e qualche anticipazione sul nuovo format pronto a sbarcare su Canale 5.

L’ironico ringraziamento ai vertici Mediaset

Il duo comico offre qualche anticipazione sul nuovo programma prossimo alla partenza. “È uno show in uno studio fighissimo, un grande show che mancava da un po’ su Canale 5 e cercheremo di farlo in chiave nostra. Avremo grandissimi ospiti“, spiega Amedeo. Prende parola anche Pio, che spiega l’emozione per l’occasione che è stata loro offerta da Mediaset: “L’azienda è stata coraggiosa nel fare un programma del genere“.

Lo show del duo comico comincia già a Verissimo con Amedeo che, riallacciandosi alla frase precedente del collega, scherza con Silvia Toffanin punzecchiandola: “Quando vai a casa ringrazia…“. La conduttrice, imbarazzatissima, sorride e li lascia proseguire nel loro show. “Presidente, grazie mille per la fiducia e il coraggio“, l’ironico ringraziamento del duo, rivolto direttamente ai vertici Mediaset per l’opportunità a loro offerta.

