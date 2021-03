Attimi di imbarazzo ma anche di risate nella prima puntata di Amici 20, quando in studio è arrivato il duo comico Pio e Amedeo. Tra i vari bersagli delle taglienti battute dei due, c’è stato anche il giudice Stefano De Martino. Su di lui, si sono accaniti ovviamente per la questione dell’ex moglie Belen Rodriguez, che a pochi mesi dalla separazione sta per avere una bambina assieme al compagno Antonino Spinalbese. La reazione di De Martino è stata tra l’imbarazzato e il divertito.

Pio e Amedeo ad Amici: nel mirino c’è De Martino

L’inizio della loro gag, in realtà, ha visto come bersaglio un altro cantante seduto sulla sedia dei giurati del talent di Maria De Filippi.

Pio e Amedeo si sono congratulati con Stash, diventato papà della piccola Grace da pochi mesi. Al cantante, i due hanno proposto di nominare la De Filippi madrina della figlia, così che questa possa regalarle il Molise. Da padre in padre, Amedeo Grieco ha poi fatto un ironico applauso anche a Stefano De Martino: “A proposito di bambini, glielo vogliamo fare un applauso a Stefano De Martino?”.

La gag prosegue, mentre De Martino capisce già dove il discorso andrà a parare e si copre con una cartelletta. “Auguri ancora, diventa di nuovo papà.

Finalmente un fratellino per Santiago“, dice il comico, che poi fa scemare l’applauso mentre il collega Pio gli fa sapere che no, De Martino non è il padre della figlia in arrivo di Belen Rodriguez.

Pio e Amedeo scherzano su De Martino: la sua reazione

A quel punto, diventa chiaro lo sfottò, ma Amedeo rincara la dose: “Non eri tu nella fotografia? – chiede a De Martino – Maria, Belen se li prende tutti uguali: li prende, li attacca alle orecchie e si fidanza“. Poi domanda al ballerino come l’abbia presa, ma De Martino conferma che è tutto apposto. Amedeo insiste prendendolo in giro per essere stato “battuto” da un parrucchiere: “Due shampii potevi farteli!”.

A quel punto, interviene finalmente Stefano De Martino: “Per me è un lavoro non ridere alle loro battute“. Poi specifica: “Se rido troppo, rischio di offendere qualcuno – dice riferendosi ad Antonino Spinalbese e Belen – Se rido poco, si offendono loro“. Pio e Amedeo risolvo l’imbarazzo con un’altra battuta: “Se ridevi si offendeva la categoria dei parrucchieri“.

