L’annuncio è arrivato la scorsa settimana ed ha fatto impazzire i fan: Stash Fiordispino e Giulia Belmonte sono diventati genitori. La piccola Grace è nata il 3 dicembre e la coppia è al settimo cielo, come racconta lo stesso cantante in un’intervista a Verissimo. “Un amore che ti vuole cambiare la vita“, il suo dolce pensiero alla principessina di casa.

Stash pazzo della sua piccola Grace

Nel corso dell’odierno appuntamento con Verissimo, Stash Fiordispino sprizza gioia da tutti i pori per essere da poco diventato papà. La figlia Grace, nata il 3 dicembre, è il frutto dell’amore con la compagna Giulia Belmonte, giornalista.

Lo scorso giugno era stata Maria De Filippi ad annunciare al grande pubblico che Stash sarebbe diventato papà. Il cantante e la conduttrice, grandi amici, avevano voluto mantenere nascosto questo segreto, per poi sprigionarlo a gran voce e rendere felici i fan. Il front-man dei The Kolors ha vissuto gli scorsi mesi nel segno della gioia, dicendosi innamorato della meravigliosa creatura che sarebbe venuta al mondo a inizio dicembre. A luglio, attraverso un video, aveva annunciato il sesso del nascituro.

Tanti, piccoli, dettagli che hanno poi portato alla gioia più bella: Grace, la principessina di casa di Stash e Giulia.

“Cerco di capire cosa vuole che io canti“

A Verissimo Stash descrive il suo stato d’animo al momento fatidico, quello vissuto in sala parto: “Non ho pianto, ma riso tantissimo. Ho fatto da giullare nella fase più tosta, quella che voi donne vivete in maniera più fisica. Io cercavo di rallegrare Giulia e tranquillizzarla“.

In video-collegamento con Verissimo c’è anche Giulia Belmonte, che su Grace rivela: “Non mi fa tanto dormire, durante il giorno sembriamo degli zombie.

Stash è sveglio la notte e mi guarda. Lui canta e lei lo guarda incantata“. E il cantante aggiunge: “In questa prima settimana mi ritengo un bravo papà. Io cerco di capire cosa vuole che io canti. Ho notato che quando canto con la voce più giù, tipo le canzoni di di Sinatra, lei mi guarda. Cercavo di cantare le cose che mi hanno aiutato a crescere, poi magari a 10 anni sarà appassionata di rap o trap“.

Grace: “Il più bel regalo“

La coppia ha vissuto il lock-down primaverile separata per motivi professionali e, così non hanno potuto festeggiare insieme l’annuncio della gravidanza. L’abbraccio che si sono scambiati appena si sono potuti rivedere è stato liberatorio, come racconta Giulia: “È stato un abbraccio diverso da quelli di prima, perché in quell’abbraccio c’era tutto l’amore, la voglia di iniziare questa avventura con tutte le paure annesse. Magari quella di non essere pronti, di non riuscire a dare Grace tutto quello che abbiamo ricevuto dalle nostre famiglie. Avevamo mille paranoie, poi subito dopo averla vista sono scomparse“.

Il cantante poi svela: “In quei momenti ti rendi conto che non devi fare ragionamenti, devi solo ascoltare una natura, un amore che che ti vuole cambiare la vita: ad oggi il più bel regalo è lei. Io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace“.

