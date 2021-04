Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, alcune importanti occasioni veramente favorevoli sembrano attendervi dietro l’angolo, andategli incontro con il cuore leggero e pieno di speranze! Urano e Saturno favoriscono le ambizioni, rendendo le mete più semplici da raggiungere, ma anche da immaginare e progettare.

Il vostro futuro sembra poter prendere una nuova forma nel corso di questo lunedì, seguitelo ed assecondatelo se è quello che veramente desiderate! Dovreste poter godere anche di una buona quantità di nuove energie!

Oroscopo Capricorno, domani 12 aprile: amore

Il vostro lunedì, amici single del Capricorno, sembra configurarsi all’insegna delle avventure e delle nuove occasioni! Nettuno, in posizione favorevole, allarga i vostri orizzonti sentimentali, spingendovi ad esplorare nuove terre che ignoravate. Per voi che siete già impegnati, invece, tutto questo si tradurrà in un rinnovamento dell’intesa con la vostra dolce metà, che potrebbe farsi complice dei vostri piani per il futuro!

Oroscopo Capricorno, domani 12 aprile: lavoro

Nel caso sul posto di lavoro occupaste una posizione di rilievo, questo lunedì potrete mettere in mostra tutte le vostre capacità direttive e organizzative. Qualche nuovo progetto entusiasmante sembra essere alle porte, ma richiederà la vostra completa attenzione, oltre a quella del vostro gruppo di lavoro, e sarete voi a tenerne le briglie!

Oroscopo Capricorno, domani 12 aprile: fortuna

La giornata sembra dover procedere per il verso giusto, amici del Capricorno, e non dovreste sperimentare l’esigenza di cercare il supporto della fortuna.

Comunque sia, nei vostri piani astrali sembra essere leggermente favorita, ma nulla che vi permetterà di svoltare in maniera definitiva.