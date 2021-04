In studio a Domenica In, nel corso di una chiacchierata tra Mara Venier e Pupo, viene citata una loro comune amica: Barbara D’Urso. La ‘zia Mara’ interrompe il discorso del suo ospite per salutare la conduttrice Mediaset ma, vedendo Pupo un po’ bloccato, gli chiede ironicamente: “Tu la vuoi salutare?“.

Domenica In, il saluto in diretta a Barbara D’Urso

A Domenica In è ospite Pupo, che si racconta in un’intervista all’amica Mara Venier. Il cantautore fa il suo ingresso in studio al termine del consueto talk dedicato all’informazione sull’emergenza sanitaria e la campagna di vaccinazione. E, riallacciandosi a questo argomento, l’ospite rivela alla conduttrice di essere disposto a vaccinarsi seduta stante con qualsiasi tipologia di vaccino, dal tanto discusso AstraZeneca a quello russo Sputnik.

Sulla scia di questo discorso, Pupo rivela di essersi sottoposto a diversi vaccini nel corso della sua carriera lavorativa, quando ha dovuto spostarsi in giro per il mondo e sconfinando i Paesi quale il Brasile, nei quali i vaccini contro le malattie sono essenziali. Proprio parlando di un suo viaggio, il cantautore cita una grande amica in comune con Mara Venier, un’altra regina della televisione: Barbara D’Urso.

Mara Venier a Pupo: “La vuoi salutare?“

Pupo rivela: “Io andai una volta in Brasile per fare l’inviato alla nostra amica comune Barbara D’Urso e…“. Il cantautore viene interrotto da Mara Venier, che coglie l’occasione per salutare in diretta la collega: “…che salutiamo“. Frastornato dall’interruzione del suo discorso, l’ospite si inserisce sulla scia dei saluti della conduttrice: “Che salutiamo… se vuoi la salutiamo, volentieri“.

A questa affermazione la Venier le chiede, fra il serio e lo scherzoso: “Tu la vuoi salutare?“. La risposta di Pupo è secca: “Io sì, la voglio salutare!

“. A fargli eco è la ‘zia Mara’: “Ah ecco, ma anche io!“.

Il siparietto dimostra comunque come i rapporti tra le colonne della tv, Mara Venier e Barbara D’Urso, siano assolutamente distesi e segnati da un profondo rispetto e reciproca ammirazione. Proprio ‘Barbarella’, qualche giorno fa, condivise una foto su Instagram assieme alla collega, spegnendo ogni polemica su presunti attriti tra di loro e manifestando ancora una volta l’affetto che le unisce.