Scambi di affetto e complimenti tra le due grandi della domenica televisiva italiana, Barbara d’Urso e Mara Venier. La prima, alle prese con la cancellazione del serale Live ma il contemporaneo allungamento di Domenica Live, se la dovrà di nuovo vedere con la Zia Mara. Una sfida per niente sentita tra le due, con la d’Urso che incorona Mara Venier come regina.

Barbara d’Urso e Mara Venier: “La prima a cui ho telefonato”

Avversarie, ma solo per lo share. Questo è il messaggio che passa dalla foto pubblicata da Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram ufficiale. Qui, la Carmelita appare insieme alla collega Mara Venier, e il messaggio a lei dedicato è di puro amore, come già peraltro era chiaro da una proposta fatta dalla d’Urso alla Venier.

“Io e Mara – ha scritto – È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live“.

Dal 4 aprile, infatti, Barbara d’Urso non sarà più in onda con Live – Non è la d’Urso, la cui cancellazione è stata accolta con gioia da qualcuno. Contemporaneamente, però, si è allungato l’appuntamento pomeridiano con Domenica Live, che partirà alle 14.50, poco dopo l’inizio di Domenica In.

Barbara d’Urso: “Mara è la regina“

Sembra quindi che Mediaset voglia provare a mangiare fette di audience al pomeriggio di Rai 1.

Un tentativo che difficilmente potrà pagare e a confermarlo è la stessa d’Urso, che scrive: “Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione“.

La conduttrice esclude quindi qualsivoglia rivalità tra lei e la celebre collega di Rai 1: “Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono“.

Immediato il repost di Mara Venier, a sancire un’alleanza tra regine della domenica pomeriggio.

