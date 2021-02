Barbara d’Urso e Mara Venier potrebbero essere due perfette rivali: entrambe si contendono la corona di “regina” della rete su cui vanno in onda e da tempo ormai si sfidano ogni weekend con i loro programmi domenicali; tra le due però non sembrerebbe scorrere davvero cattivo sangue, tanto che la prima ha invitato la conduttrice di Domenica In a farsi intervistare in uno dei suoi tanti programmi. Una risposta inaspettata che mostra come fra le due non ci sia alcuna competizione.

Barbara d’Urso solidale: “La mia amica Mara Venier“

La puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 25 febbraio si è aperta con un’anticipazione inaspettata da parte della d’Urso: “Fra poco parleremo di una cosa vergognosa che hanno fatto alla mia amica Mara Venier”, ha iniziato Barbara, dichiarando di sapere che la collega stava seguendo la sua trasmissione.

“Mara poi chiederemo giustizia per te, soprattutto per Nicola, che è un ragazzo adorabile”, ha aggiunto la conduttrice, alludendo alla recente fake news sulla morte del marito della Venier, da lei prontamente (e furiosamente) smentita.

La sconvolgente fake news su Nicola Carraro

Dopo essersi occupata di altre notizie nel corso della puntata, Barbara d’Urso è poi tornata sulla questione legata a Mara Venier e alla falsa notizia della morte di suo marito Nicola Carraro.

La conduttrice racconta di essersi scambiata qualche messaggio con la collega che le ha rivelato di avere “il cuore a pezzi”. La d’Urso ha quindi lanciato un servizio che ricostruiva i recenti fatti che hanno coinvolto la coppia Venier-Carraro, mostrando la risposta arrabbiata di Mara e celebrando il loro amore. Nel filmato è stata inserita anche un’intervista dei due a Pomeriggio Cinque, in cui si vede e percepisce grande intesa fra le colleghe.

Già in quell’occasione infatti, la Venier augurava a Barbara di trovare come lei l’amore “quello vero” e non temeva di parlare a cuore aperto del suo, così come si fa con una vera amica.

La proposta della d’Urso: una “d’Urso – Intervista” per una “Venier – intervista“

“Devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso-Intervista da me – ha proposto la conduttrice di Pomeriggio Cinque – poi io vengo da te a farmi fare una Venier-Intervista”. Barbara sembra davvero intenzionata a questo “scambio fra regine delle reti ammiraglie”, tanto da definirlo urgente. La conduttrice ha poi ancora speso parole di solidarietà per Nicola, il marito di Mara: “Un bacio grande, ti hanno allungato la vita!

– ha affermato- chissenefrega, lasciali stare!”.

Barbara d’Urso a Domenica In?

Barbara d’Urso sembra davvero molto occupata con il suo lavoro, ma riesce comunque a rimanere informata su ciò che succede nel programma della Venier. A Domenica In infatti è ospite ormai da qualche tempo il “clone” di Barbara d’Urso e quest’ultima ammette di divertirsi molto guardandola. “Io rido come una pazza – ha ammesso Barbara – io e Mara ci scriviamo, fa troppo ridere!”.

Se la d’Urso non sembra essere in ottimi rapporti con tutte le sue colleghe quindi, non c’è dubbio che la sua amicizia con la Venier abbia basi solide.

Ora che uno dei suoi tanti programmi rischia di chiudere inoltre, Barbara potrebbe avere più tempo da dedicare alle persone care e magari nelle prossime settimane a entrare nello studio di Domenica In ci sarà proprio lei e non una sua sosia.

Approfondisci