È una Mara Venier furiosa quella che nelle scorse ore si è scatenata sul suo profilo Instagram ufficiale. La nota conduttrice ha ripreso il titolo di una testata che riportava la falsa morte del marito Nicola Carraro. Una fake news che ha scatenato le ire della moglie Mara, che non ha lesinato insulti e frasi al veleno, tornando sul tema anche con alcune storie in cui rimarca tutta la sua rabbia.

Fake news sul marito morto: Mara Venier si scatena

Toccatele (quasi) tutto, ma non il suo Nicola Carraro: Mara Venier infatti si è decisamente arrabbiata dopo che un sito web ha riportato la falsa notizia della sua morte.

Solo poche settimane fa, la coppia ha festeggiato i 79 anni di Nicola, che è ancora vivo e vegeto nonostante la “gufata” lanciata. “Nicola Carraro, marito Mara Venier: è morto, ci mancherà” si legge nel titolo dell’articolo (poi rimosso) condiviso da Mara Venier sul suo profilo Instagram.

Per commentare la notizia, la conduttrice di Domenica In non ha usato mezzi termini: “Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!)” ha esordito la Venier. Poi, si scatena: “Ma che ca**o scrivete! Vergognatevi! Siete delle me**eeeeeeee!”. Che la notizia stesse effettivamente iniziando a girare, ripresa da altri siti, lo conferma lei stessa nel post: “Continuo a ricevere messaggi..

#megratto #taccivostra“.

Mara Venier furiosa con Youmovies per la fake news sul marito

Mara Venier furiosa: “Vermi senza cuore”

Non è finita qui, perchè nella giornata di oggi Mara Venier ha dimostrato di non aver proprio gradito – per usare un eufemismo – la fake news sul marito Nicola Carraro. Così, nelle sue storie, è tornata più volte sul tema, ora ricondividendo lo sdegno altrui, ora ripostando lo stesso titolo con qualche frase al veleno. “Voi riprendete pure la notizia, imbecilli!” dice di un’altra testata caduta nella trappola; “Vermi senza cuore” continua poi, domandandosi perché in Italia non ci sia una legge che punisca le fake news.

Mara e Nicola, un amore lungo 20 anni

L’affetto di Mara Venier per Nicola Carraro è il motivo per cui la conduttrice si è così arrabbiata per la fake news. Un amore che va avanti da 20 anni, festeggiati dalla coppia proprio lo scorso mese di settembre. In quell’occasione, Mara Venier aveva raccontato un simpatico aneddoto sugli inizi della loro relazione.

Nel corso dell’ultimo anno, però, non sono stati pochi i momenti difficili per la celebre coppia: il Coronavirus ha messo paura sia a Mara Venier che a Nicola Carraro, che nel novembre 2019 aveva patito già alcuni problemi ai polmoni.

“Di notte non dormivo e piangevo, credevo saremmo tutti morti” aveva dichiarato Mara Venier nel suo toccante racconto di quei momenti. Una paura che per fortuna non si è trasformata in realtà, nonostante la recente fake news in circolo.

Approfondisci

Mara Venier: la regina di Domenica In pronta a diventare attrice

Domenica In, Mara Venier rivela il suo più grande sogno da bambina