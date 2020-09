Mara Venier e il marito Nicola Carraro hanno raggiunto un traguardo importante della loro bellissima storia d’amore: 20 anni insieme. Entrambi molto presenti sui social, sia Nicola Carraro sia Mara Venier condividono spesso i loro momenti su Instagram, coinvolgendo i fan.

In occasione di questo traguardo importante, la bella coppia della tv è finita in prima pagina sulla copertina della rivista Oggi; nell’intervista Mara Venier ha raccontato dei simpatici retroscena sulla loro storia: non sempre rose e fiori, la conduttrice ha svelato un retroscena che l’ha spaventata molto e che ha cambiato tutto.

Mara Venier e Nicola Carraro: 20 anni insieme

La conduttrice di Domenica In, che ritornerà in onda il prossimo 13 settembre come ogni domenica alle 14 su Rai 1, ha raccontato come l’inizio della sua storia con l’amatissimo marito sia stata vissuta lontano dai riflettori. 20 anni insieme dal loro primo incontro, avvenuto tramite amici durante un’estate a Forte dei Marmi, il prossimo 19 settembre, all’inizio le cose non erano così semplici: “Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano, e ci baciavamo. Solo che eravamo clandestini” ha raccontato la conduttrice.

Il fotografo aveva chiesto 50milioni di lire e Nicola Carraro era pronto a comprarle per impedirne la pubblicazione: “Mi misi a ridere. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui”.

Mara Venier, Nicola Carraro e l’amore su Instagram

La coppia è stata definita da molti come la più affiatata della tv. Insieme da 20 anni, sposati dal 2006 e innamoratissimi come il primo giorno. Può sembrare una favola moderna, quasi troppo bella per essere per vera, eppure è così, come le foto e i video postati su Instagram mostrano.

Mara Venier e Nicola Carraro si mostrano ai fan così come sono, genuini e felici, ma non solo, nel corso dell’estate in tanti hanno interagito sotto una foto che li ritrae insieme 20 anni fa, mano nella mano su una spiaggia caraibica. Tanti i commenti affettuosi degli amici di sempre: “La bonaggine” ha scritto ad esempio Alessia Marcuzzi, “Meravigliosi” ha commentato Rocio Morales…

Mara Venier e Nicola Carraro su Instagram

La crisi matrimoniale del 2011

Eppure, tra i due, non è sempre stato rose e fiori.

Come la stessa Mara Venier ha raccontato, una crisi li ha quasi allontanati nel 2011. Tutto è accaduto dopo una vacanza complicata “Non eravamo stati bene insieme. Tornammo dalla Sardegna molto distanti. Lui andò a Milano e io a Roma, decisa a lasciarlo”.

Il drastico cambio di rotta è arrivato dopo una telefonata di un amico, che ha avvisato Mara Venier che Nicola Carraro stava per sottoporsi ad una delicatissima operazione al cuore: “Aveva un’occlusione al 90% ed era in serio pericolo di vita.

Ho mollato tutto e sono partita per raggiungerlo”. Dopo il grande spavento non si sono mai separati: “Non ci sono state mai più crisi fra di noi. Anche se, come è normale che sia, ci discuto spesosi e volentieri”.

Una storia d’amore che buca letteralmente lo schermo e fa sognare i fan quella tra Mara Venier e Nicola Carraro, innamorati, complici e felici.

Il difficile rapporto tra Mara Venier e Venezia: “Ho paura di essere sopraffatta dal dolore”