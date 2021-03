Barbara d’Urso ha dovuto chiudere in anticipo il suo programma Live-Non è la d’Urso ma non ha assolutamente intenzione di smettere di tenere compagnia al suo amato pubblico.

Proprio in queste ore però Lucio Presta si sarebbe pronunciato nei confronti dei suoi programmi senza ricorrere a mezzi termini augurandosi una rapida interruzione di tutti gli altri programmi della d’Urso tuttora in onda come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Ma mentre piovono le critiche, Barbara d’Urso festeggia sul suo profilo Instagram il boom di ascolti del suo Live – Non è la d’Urso giunto ieri sera, 28 marzo, alla sua ultima puntata per questa stagione.

Live Non è la d’Urso chiude in anticipo: ieri sera l’ultima puntata

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. Nelle scorse settimane le voci sulla chiusura anticipata del programma domenicale della d’Urso avevano molto discutere. La conferma ufficiale era poi arrivata direttamente da Mediaset che tramite un comunicato aveva annunciato l’interruzione del programma.

Barbara d’Urso aveva però rassicurato immediatamente i suoi fan tramite le sue stories di Instagram dove aveva poi annunciato un importante cambiamento per un altro dei suoi programmi più apprezzati: Domenica Live.

Per tranquillizzare i suoi fan, Barbara aveva infatti parlato di un arricchimento per il pomeriggio della domenica: “Tante ore 4, 4.30/ 5 ancora non ho capito bene, dall’11 aprile staremo insieme”. I vertici Mediaset avevano inoltre spiegato di voler ampliare lo spazio all’informazione all’interno del programma di Carmelita, esaltandone la capacità “di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news”.

Tale scelta tuttavia sembrerebbe non essere piaciuta a Lucio Presta, marito di Paola Perego e agente dello spettacolo che in queste ore ha espresso tutto il suo disappunto con un tweet.

Lucio Presta “festeggia” la chiusura di Live Non è la d’Urso: “Una nuova pagina di Mediaset“

Non è la prima volta che Lucio Presta si scontra pubblicamente con un personaggio dello spettacolo italiano. L’agente dello spettacolo ha atteso le prime ore di questa mattina per dare libero sfogo ai suoi pensieri. Con un post sul suo profilo Twitter Presta si è detto favorevole alla chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso e auspicando ulteriori cambiamenti all’interno del palinsesto Mediaset. “Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete.

Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”, scrive Presta su Twitter.

Il tweet di Lucio Presto sulla chiusura di Live – Non è la d’Urso. Fonte: Twitter

Così Presta ha “dato il buongiorno” ai suoi follower e alla d’Urso che a quanto pare non gode affatto della sua simpatia. Non soddisfatto per la chiusura del programma della domenica sera, Presta ha chiesto un intervento anche su Domenica Live e Pomeriggio 5, gli altri due programmi della conduttrice Mediaset.

L’appello alla direzione di Video News è chiaro, ma ora non sembrano essere arrivate risposte ufficiali in reazione da parte di nessuno.

Barbara d’Urso celebra con orgoglio il gran finale: boom di ascolti

È proprio il caso di dire che le parole di Lucio Presta sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. In queste ore infatti sui profili Instagram di Barbara d’Urso e di Live-Non è la d’Urso è stato dedicato grande spazio alla celebrazione del successo dell’ultima puntata. La trasmissione della d’Urso ha infatti raggiunto numeri da capogiro, arrivando a registrare picchi di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, con un 22% di share.

La d’Urso ha condiviso con orgoglio i dati record e si è detta felice di “aver portato l’informazione e la politica in prima serata su Canale 5”.

Barbara D’Urso pubblica fra le sue stories i dati di ascolto di Live-Non è la d’Urso

Fonte: Instagram

Con un lungo post, Barbara ha ringraziato i suoi fedeli telespettatori ricordando loro i prossimi appuntamenti. “Col serale ci rivediamo in autunno-ha scritto- ma intanto vi ricordo che da Pasqua Domenica Live si ALLUNGA con QUATTRO ore di diretta!”.