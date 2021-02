Stachanovista del piccolo schermo, le lunghe dirette televisive non hanno mai spaventato Barbara d’Urso che da anni ormai intrattiene il suo pubblico aggiornandolo quotidianamente in presa diretta e, il più delle volte, anche in differenti fasce orarie all’interno della stessa giornata. Sebbene arrivi oggi conferma della chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso, che andrà in onda per l’ultima volta il prossimo 28 marzo, arriva di pari passo la notizia di un allungamento di Domenica Live, il contenitore televisivo pomeridiano.

Domenica Live si allunga: spazio all’informazione e all’attualità

Si potrebbe dire che il “discorsetto” di Nicola Zingaretti, che qualche giorno fa premiava via social pubblicamente la d’Urso per il servizio a favore dell’informazione prestato in questo ultimo anno, sia arrivato alle orecchie dei vertici di Mediaset.

Come da comunicato recentemente trapelato dai corridoi di Cologno Monzese infatti, Mediaset ha deciso di allungare il programma pomeridiano di Canale 5, Domenica Live.

Un nuovo blocco dal prossimo 11 aprile

Alla luce della chiusura di Live – Non è la d’Urso che chiuderà in battenti in anticipo per poi tornare direttamente il prossimo settembre, Domenica Live si prepara ad ospitare un nuovo blocco televisivo che sarà interamente dedicato all’informazione politica e all’attualità, ereditando per così dire il primo blocco di quello che è ancora Live – Non è la d’Urso, in onda la domenica sera.

L’allungamento avrà luogo dal prossimo 11 aprile quando Domenica Live anticiperà il suo inizio alle 15 del pomeriggio per un blocco che durerà fino alle 17 per essere poi seguito dall’appuntamento canonico con termine previsto alle 18:45. Saranno dunque 4 le ore di diretta pomeridiane della d’Urso la domenica alla luce di un impegno che già la impegna quotidianamente in settimana, Pomeriggio Cinque.

Il comunicato stampa diffuso da Barbara d’Urso su Instagram

Il commento di Mauro Crippa

“Barbara d’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica – sono le parole spese da Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione di Mediaset, per Barbara d’Urso e che si leggono nel comunicato – Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico“.

