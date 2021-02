È una notizia che fa a lungo chiacchierare la presunta chiusura anticipata del noto programma di Barbara d’Urso che sta riscontrando ora una vera e propria discesa dopo aver sfiorato, nelle edizioni precedenti, le più alte vette dello share: si tratta del celebre programma in onda la domenica sera su Canale 5 Live – Non è la d’Urso; alla luce di una papabile chiusura proprio a causa dei dati non così alti come si auspicava, interviene a spezzare una lancia in favore della d’Urso anche Nicola Zingaretti, il segretario del Partito Democratico.

Barbara d’Urso: dati bassi e Live – Non è la d’Urso a rischio chisura

È una notizia che si fa sicuramente indicatore di un trend quasi del tutto inaspettato alla luce degli abituali risultati raggiunti da Barbara d’Urso in termini di share.

Eppure pare proprio che Live – Non è la d’Urso sia destinato a chiudere sonoramente i battenti dopo una stagione non proprio brillante e anzi, sotto certi punti di vista, quasi deludente.

Sarebbe indubbiamente una notizia, qualora venisse confermata, che potrebbe far chiacchierare e non poco il pubblico della d’Urso che è sempre stato abituato a festeggiare i grandi numeri della conduttrice. A dar notizia della papabile chiusura anticipata del programma sarebbe stato il Comitato Esecutivo di Mediaset.

Nicola Zingaretti: l’intervento a favore della d’Urso

E sebbene questa notizia manchi ancora di fondatezza alla luce di un annuncio che non è stato dato, c’è chi già è pronto a chiacchierarla, alcuni provando a spiegarne le cause e concause, altri cercando di inquadrare i motivi della scelta da parte della rete. Tra le persone che hanno deciso di intervenire su ciò figura anche una personalità non proprio televisivo sebbene dalla d’Urso abbia avuto modo di stare in veste puramente politica: Nicola Zingaretti.

Il segretario del Partito Democratico ha infatti pubblicato su Twitter alcune parole rivolte direttamente alla conduttrice Mediaset: “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!“, scrive Zingaretti con riferimento testuale a Live – Non è la d’Urso e alla sua conduttrice.

