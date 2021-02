La notizia che circola ormai da giorni e giorni e che aveva fatto in qualche modo vacillare il pubblico per certi versi incredulo nonostante sia stato proprio il pubblico stesso, nei fatti, a volerlo, sembra essere ormai certa: Live – Non è la d’Urso chiude i battenti con largo anticipo rispetto ai piani.

Live – Non è la d’Urso, chiusura anticipata per Barbara d’Urso

Da giorni sembra non si parli d’altro che della chiusura di Live – Non è la d’Urso e se fino a ieri si discusso sul “possibile rischio” corso dalla conduttrice Mediaset, ultimamente al centro di più di una controversia, si deve parlare ora di ufficialità.

Avrebbe iniziato a circolare infatti proprio in queste ore un comunicato firmato da Mediaset che sancisce la chiusura anticipata del programma della domenica sera di Canale 5.

Quando sarà l’ultima puntata di Live?

Nulla e nessuno ha potuto per “salvare” Live – Non è la d’Urso, nemmeno l’incursione di Nicola Zingaretti che su Twitter aveva voluto spezzare una lancia in favore di Barbara d’Urso sottolineando l’importanza della sua televisione che in questi mesi ha portato in prima serata tematiche di attualità e politica. Sfuma dunque il progetto che gravitava attorno a Live – Non è la d’Urso che andrà in onda per l’ultima volta domenica 28 marzo, in largo anticipo rispetto a quanto prospettato.

Ovviamente, e lo specificherebbe anche Mediaset nel comunicato, non si tratterebbe di una chiusura che non conoscerà nuove edizioni: termina qui, con anticipo, solamente la corrente edizione del programma domenicale che si riserva la possibilità di tornare però a padroneggiare la prima serata in futuro.

Live – Non è la d’Urso chiude ma si allunga Domenica Live

Sbaglia però chi parla di “tracollo” o di “fine dell’impero” parlando di Barbara d’Urso: sebbene gli ascolti raccolti da Live – Non è la d’Urso non abbiamo permesso grandi festeggiamenti, sono notizie positive quelle che arrivano da Domenica Live, altro cavallo di battaglia della conduttrice.

Il contenitore televisivo della domenica pomeriggio infatti, al contrario, si allargherà con un nuovo blocco che sarà dedicato puramente all’informazione, una sorta di travaso dal programma serale. Il blocco che abitualmente occupava la primissima parte di Live, incentrata su politica e attualità, verrò ora assimilato da Domenica Live tra le 15 e le 17.

Nessuna Isoardi per la domenica pomeriggio

Una notizia che reca in sé un sottopancia: viene dunque da smentire quanto circolato sinora sul possibile approdo di Elisa Isoardi nella fascia pomeridiana di Mediaset.

Si chiacchierava di fatto sulla presunta chiusura di Domenica Live che avrebbe potuto favorire un nuovo programma con al timone la Isoardi, ma così non sarà o almeno, non per ora.

