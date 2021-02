Il nome di Elisa Isoardi è il più caldeggiato all’interno degli uffici di Mediaset: sembra infatti che l’ex compagna di Salvini e conduttrice Rai potrebbe ambire a prendere le redini della domenica pomeriggio della rete il prossimo anno, alla luce soprattuto di quello che potrebbe essere l’abbandono di Barbara d’Urso che potrebbe essere ridimensionata già a partire da quest’anno, con il suo Live – Non è la d’Urso in bilico e verso una probabile chiusura.

Mediaset e la restaurazione della domenica: Barbara d’Urso a rischio

I dati, in termini di ascolto, inerenti a Live – Non è la d’Urso non sembrano non soddisfare i vertici Mediaset che avrebbero deciso per una chiusura anticipata del programma che da mesi e mesi occupa la prima e prestigiosa serata della domenica.

Il dibattito però sembra spostarsi su una fascia oraria ben più ampia: secondo quanto fatto circolare da Davide Maggio, pare infatti che a rischio non ci sarebbe solamente Live – Non è la d’Urso anche il programma pomeridiano, Domenica Live.

Live – Non è la d’Urso rischia di chiudere prima: il rammarico di Zingaretti

Elisa Isoardi la predestinata a sostituire la d’Urso la domenica?

La d’Urso sembra dunque rischiare di perdere ben 2 dei suoi programmi di punta, tanto quello serale quanto quello della domenica pomeriggio.

A subentrare al suo posto, ereditando un vero e proprio trono, ci sarebbe la conduttrice Rai Elisa Isoardi, al momento vagante. Da tempo infatti, dalla chiusura de La Prova del Cuoco in favore del coocking show nuovo di zecca É sempre mezzogiorno, che ha permesso e garantito il ritorno in tv di Antonella Clerici dopo un po’ di panchina, Elisa Isoardi è in cerca di un programma e pare che potrebbe essere proprio Mediaset a garantirle il ritorno in scena, e che ritorno trattandosi di un possibile programma di domenica pomeriggio.

Grandi progetti in vista dunque per Elisa Isoardi che prima però si cimenterà nelle vesti di naufraga in quel delle Honduras, entrata a far parte in modo ufficiale del cast della futura edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi che attende solamente la fine del Grande Fratello Vip e del Festival di Sanremo per dare inizio allo show.

