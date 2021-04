È morto il padre di Ivana Mrazova, ex gieffina e fidanzata di Luca Onestini. L’uomo, che era da tempo malato e in condizioni di invalidità, è deceduto prematuramente: la notizia arriva dai social di Ivana Mrazova, che ha pubblicato una foto d’infanzia che la ritrae con il genitore, accompagnata dalla scritta “Ciao papà Ti amo”. In questo momento di enorme dolore, la modella ha però la possibilità di contare sull’affetto del fidanzato, Luca Onestini, e degli amici di sempre, tra cui Raffaello Tonon.

Ivana Mrazova: il padre era malato dal 2005

Sono poche le parole pubbliche che Ivana Mrazova dedica al suo lutto, che sta vivendo nell’intimità del contesto familiare.

Il padre, ingegnere, era malato dal 2005, anno in cui gli era stato diagnosticato un tumore al collo. La sorella di Ivana, Teresa, aveva raccontato nel 2017 al settimanale Di Più quanto la situazione si fosse rivelata drammatica, anche per via di alcune complicazioni derivanti dall’intervento chirurgico: “Nel 2005 papà scoprì di avere un tumore al collo. Durante l’operazione per rimuoverlo, rimasero lesionati alcuni nervi delle braccia e ora non riesce più a muoverle”. All’epoca, Ivana Mrazova era giovanissima e l’esperienza l’aveva segnata moltissimo.

Il post di Instagram di Ivana Mrazova

Ivana Mrazova, l’amore e gli amici al suo fianco nel dolore

Oggi, nonostante il terribile lutto e la sofferenza che sicuramente sta comportando, Ivana Mrazova può contare sulla vicinanza del fidanzato Luca Onestini, che non abbandona il suo fianco dal 2017. I due infatti si sono conosciuti durante il reality GF Vip (proprio nella stesa edizione che fece innamorare Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez). I due si sono innamorati all’interno della Casa, quando Ivana Mrazova era in realtà impegnata con un’altra persona, che ha però lasciato subito dopo la fine del programma.

Oggi Onestini è la spalla di Ivana Mrazova (come mostrano anche i messaggi sui social, subito sotto al post che mostra la modella con il padre scomparso). Tra coloro che la modella ha conosciuto al GF Vip e a cui è rimasta molto legata c’è anche Raffaello Tonon, grande amico di Onestini, che sotto il medesimo post ha lasciato un affettuoso commento: “Amore condoglianze”.