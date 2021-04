Fiocco azzurro per Jara Gaspari e Nicola Balestra: la coppia nata all’interno del Trono Over ha infatti allargato la famiglia ed annunciato la nascita del secondo figlio. I due avevano da subito manifestato il desiderio di diventare genitori e, nel giro di 4 anni, hanno accolto nella loro vita due figli. Il loro è uno dei casi di lieto fine all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Jara e Nicola di Uomini e Donne: secondo figlio per la coppia

La coppia formata da Jara e Nicola ha annunciato la nascita del secondo figlio: dopo essere tornati nel programma che li ha fatti conoscere per annunciare la gravidanza, arrivata un anno dopo la nascita di Tommaso.

Per entrambi non si trattava del primo figlio, ma la voglia di metter su una famiglia insieme li ha portati subito a metterne al mondo un altro. “È una mamma splendida, attenta, premurosa e sono sicuro che se dovessi assentarmi perché sarei sicuro che a mio figlio non mancherebbe nulla. Siamo uscita da qua come coppia ed ora siamo una famiglia sempre più grande” aveva detto Nicola, nel corso della recente ospitata dalla De Filippi.

Così, pochi giorni fa è nato il piccolo Tancredi, figlio di Jara e Nicola del Trono Over. Lei ha condiviso, sul suo profilo Instagram privato, una foto del classico braccialetto d’ospedale che riporta la data – l’8 aprile – e l’ora di nascita del figlio – 11.27.

Jara di nuovo mamma, il post di Nicola Balestra

Quella formata da Jara e Nicola è stata una delle coppie preferite dai fan del dating show di Canale 5: i due, dopo qualche resistenza di Jara a causa della distanza, si sono presi “al volo” e sono usciti dal programma più innamorati che mai. Tutto questo accadeva nel 2017 e, da allora, i due sono rimasti insieme: un caso non unico, ma senza dubbio abbastanza raro all’interno di Uomini e Donne, dove le rotture post-trasmissione sono decisamente più comuni – per informazioni chiedere a Sophie Codegoni e Matteo Ranieri.

Diverso il caso della coppia che ora accoglie il secondo figlio nella loro vita. Sul suo profilo Instagram, Nicola Balestra ha condiviso poche ore fa una tenera foto del nuovo arrivato assieme alla compagna Jara. Poche e semplici parole di didascalia: “Ben arrivato a casa, piccolo Tancredi“. Qui, avrà conosciuto il fratello maggiore Tommaso, simbolo dell’amore della coppia nato sotto il segno di Maria De Filippi.