Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, è finita tra i due ex di Uomini e Donne: Giorgio Di Bonaventura commenta la rottura

Come spesso capita in quel di Uomini e Donne, molte coppie che sembrano essere destinate a lunghi percorsi davanti alle telecamere, una volta catapultate nella realtà di tutti i giorni faticano a resistere. Una storia che si ripetete e che è toccata in sorte anche a Sophie Codegoni, la 18enne ex tronista di questa edizione di Uomini e Donne che era giunta alla scelta finale aventi ben chiari i suoi sentimenti nei confronti di Matteo Ranieri.

Un po’ di difficoltà iniziali, poi la lontananza e qualche litigio dato probabilmente da alcune tensioni latenti hanno fatto sì che la coppia decidesse di separarsi a pochissimo dall’uscita dal programma.

A commentare quella che sembra essere a tutti gli effetti una rottura tra Sophie e Matteo è ora Giorgio Di Bonaventura, la non-scelta di Sophie.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, l’amore è al capolinea

Era la fine di febbraio quando Sophie Codegoni sceglieva tra petali e poltroncine rosse il corteggiatore Matteo Ranieri, conosciuto in quel di Uomini e Donne. Una scelta finale che aveva molto amareggiato ai tempi Giorgio Di Bonaventura, la non-scelta della Codegoni che era ovviamente rimasto molto male nel veder crollare il suo sogno. Appena un mese dopo la scelta però, la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri ha iniziato a tentennare e a subire in primi intoppi disattesi.

L’annuncio della rottura su Instagram

Incertezze, reticenze e una lontananza che tra i due non ha affatto giovato. Secondo quanto si apprende infatti la coppia avrebbe, dopo appena un mese di conoscenza lontano dai riflettori, deciso di rompere. “Non è stata una situazione semplice – aveva spiegato la Codegoni sui social – Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita“. Una notizia che è ovviamente arrivata anche sotto agli occhi di Giorgio Di Bonaventura che ai tempi era rimasto scottato in quel di Uomini e Donne non essendo stato la scelta finale della tronista.

Il commento di Giorgio Di Bonaventura, la non-scelta di Sophie

Tantissimi ovviamente, avendo acquisito anche un buon seguito sui social dopo la sua partecipazione nelle vesti di corteggiatore a Uomini e Donne, hanno voluto sapere il suo parere a riguardo e le dichiarazioni sono arrivate via social. “Erano diversi e lo sapevano – ha commentato lapidario Di Bonaventura – lo sapevamo tutti non sono riusciti a trovare la quadra fuori dal programma, succede. Niente, non penso nulla più di questo“.