Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne e per lei ora ha inizio un nuovo capitolo della vita, al fianco del corteggiatore Matteo Ranieri. Dopo essere usciti insieme dal programma di Maria De Filippi, i ragazzi hanno trascorso le prime ore insieme lontani dalle telecamere di Canale 5. Entrambi però hanno condiviso alcuni momenti con i fan che ora attendono di veder crescere giorno dopo giorno i loro sentimenti.

Sophie Codegoni: il ritorno sui social con uno scatto di coppia

Dopo settimane di “silenzio social” la giovanissima tronista Sophie Codegoni è riapparsa sul suo profilo Instagram con un post dedicato alla trasmissione che l’ha vista a lungo protagonista: Uomini e Donne.

La ragazza ha scelto di pubblicare una foto del suo ballo conclusivo con Matteo Ranieri, il corteggiatore che ha fatto breccia nel suo cuore, accompagnato da parole d’affetto e riconoscenza nei confronti di “una donna davvero speciale”: Maria De Filippi.

“La fine di un percorso speciale…l’inizio di una favola ancora più bella” ha inoltre scritto la ragazza alludendo al suo nuovo amore.

Matteo Ranieri fa una promessa alla sua Sophie

Anche il corteggiatore Matteo Ranieri ha deciso di celebrare la sua uscita dal programma mano nella mano con la tronista con un post sul suo profilo Instagram. L’immagine scelta riassume alla perfezione la nuova forma che il programma ha dovuto assumere a causa dell’emergenza Covid-19.

Lo scatto ritrae infatti Matteo e Sophie mentre si scambiano un tenero bacio, separati dalle mascherine.

Una misura necessaria e rispettata nel corso di tutte le puntate della trasmissione, scelta compresa.

Il ragazzo, classe 1992, ha dedicato il post alla sua conquista. Per lei ha infatti scritto parole sentite, non nascondendo di esserne l’autore. “Non so se sono stato o se ho fatto quel che avresti voluto da un corteggiatore” ha iniziato il ragazzo per poi assicurare di aver sempre seguito il suo cuore.

“Non posso prometterti di risolvere sempre tutti i tuoi problemi, ma posso prometterti che fin quando ci sarò io con te non li affronterai mai da sola”.

Queste le parole conclusive di Ranieri, che pensa già a un futuro con la bella Sophie.

Il primo litigio dopo l’uscita da Uomini e Donne

Nelle ultime ore, Matteo e Sophie hanno trascorso del tempo insieme ospiti in un hotel del centro di Milano. I due hanno avuto così occasione di viversi nella quotidianità e non sono mancate anche le primissime e scherzose liti di coppia.

La Codegoni non ha paura di bacchettare la sua scelta, che si lamenta invece con i fan per le regole che la ragazza cerca di imporgli a tavola.

“Non posso mangiarmi il pane” si è lamentato Ranieri nella sue storie Instagram, passando poi la parola alla ragazza.

“Ragazzi mi ha detto ’sono a dieta, sono a dieta’– ha replicato la giovane citando quanto Matteo le avrebbe detto- e poi si mangia il pane”.

Matteo Ranieri conosce il padre di Sophie

Sophie e Matteo non temono l’incontro con le reciproche famiglie. Dopo aver parlato al telefono con le rispettive madri subito dopo la scelta infatti, la ragazza ha già presentato suo padre al corteggiatore.

Fra i due sembrerebbe esservi un forte feeling, tanto da condividere insieme momenti conviviali come la classica tradizione milanese dell’aperitivo.

“Mio papà e Matteo una cosa sola ormai” ha scritto la ragazza fra le sue storie Instagram, riprendendo in un video il padre e il ragazzo. “Io ho detto ‘Facciamo un aperitivo?’ Chi invita? Lui!”.

Infine, lontani dalla trasmissione che li ha fatti conoscere, i due riescono finalmente a baciarsi senza più l’obbligo di indossare la mascherina.

Proprio la Codegoni ha pubblicato la foto di uno dei loro primi baci: uno scatto che inaugura la loro nuova esperienza di coppia.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si baciano senza dover indossare la mascherina

Fonte: Instagam

