Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 13 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, quasi tutti i pianeti di Fuoco vi spalleggiano nel corso di questo luminoso martedì! Il Sole, l’astro più luminoso e caldo di tutti, vi vuole premiare infondendovi la sua enorme vitalità e il calore di cui è portatore! In questo contesto, potreste sentirvi molto più propensi ad agire, cercando di farvi notare dagli altri.

State attenti a non esagerare, però, le persone troppo gonfie della loro personalità in alcuni casi potrebbero risultare fastidiose agli occhi degli altri.

Oroscopo Leone, domani 13 aprile: amore

Mercurio sembra voler accentuare la vostra capacità di esprimervi a fondo con la vostra dolce metà! Se foste impegnati in una relazione stabile, dovreste avvertire una rinnovata voglia di condivisione, sia sotto l’aspetto emotivo, che sotto quello sessuale! Siete sempre molto felici di donare il vostro tempo e le attenzioni alla persona che amate e non dovreste avere paura di farlo!

Oroscopo Leone, domani 13 aprile: lavoro

Sul lavoro potreste farvi trainare da un’eccessiva voglia di mettervi in mostra. Il rischio è che vi prendiate troppe responsabilità sulle spalle, accorgendovi poi troppo tardi che sono eccessive. Oppure, alcuni colleghi potrebbero storcere un po’ naso accorgendosi che cercate di attirare le attenzioni su di voi. Tenete un po’ a bada lo spirito competitivo, non sempre è necessario farlo risaltare.

Oroscopo Leone, domani 13 aprile: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, nulla sembra smuoversi all’orizzonte.

La giornata non sembra riservarvi brutte sorprese, ma neppure delle sorti meravigliose. Insomma, tutto tace ma non dovreste avvertirne eccessivamente il peso.