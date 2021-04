Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese in vacanza alle Maldive, è polemica su Instagram: fiumi di critiche dopo le foto

“Le regole valgono solo per i poveri come noi“, non bisogna faticare troppo per scorgere commenti di questo calibro al di sotto degli ultimi post pubblicati su Instagram dalla showgirl argentina Belén Rodriguez e dal compagno Antonino Spinalbese. I due, che non si sono sposati in gran segreto come si vociferava qualche settimana fa, sono recentemente volati alle Maldive per una vacanza da sogno scatenando però forti critiche sui social.

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese volano alle Maldive

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, misure di sicurezza che hanno del tutto cambiato anche i nostri modi di viaggiare nonché i viaggi stessi, Antonino Spinalbese e la compagna Belén Rodriguez si godono un po’ di relax durante quello che sembra essere stato il primo vero soggiorno all’estero di coppia.

I due non si erano ancora concessi una vera e propria vacanza come quella di ora, alle Maldive. La coppia, che inizia ormai a contare le settimane che mancano alla nascita della loro prima figlia Luna Marie, è volata lontano, sino alle Maldive in un resort da sogno che pare essere lo stesso in cui anni fa la Rodriguez andò in compagnia dell’ex, e padre del figlio Santiago, Stefano De Martino.

Alcune delle foto delle Maldive pubblicate su Instagram da Belén Rodriguez

Fiumi di critiche su Instagram: è polemica sul loro viaggio

Mare dalle sfumature paradisiache, caffè a bordo piscina e amorevoli scatti di nudo con amabili e artistici giochi di ombre.

Come dicevamo però, gli scatti hanno ovviamente suscitato forte clamore dal momento che, in un momento come questo, sono davvero pochi e fortunati coloro che possono permettersi tra restrizioni e costi un viaggio all’estero di questo calibro. Un sentimento che sembra aver accomunato molte delle critiche che hanno affollato i post di Belu: “Ecco voi sì e noi non possiamo nemmeno muoverci da regione in regione“, scrive qualcuno, “E noi agenzie chiuse perché non rispettiamo le regole e loro fanno quello che vogliono“; “Non è giusto…“; “Sei fortunata in questo mondo senza meritocrazia“.

Critiche su critiche che però sono state smorzate da altrettanti commenti da parte di chi invece ha voluto spezzare una lancia a favore di Belén la cui unica differenza, dai “comuni mortali”, sarebbe quella di potersi permettere economicamente ad oggi quello che a molti è venuto meno suscitando ovviamente molta invidia.

“Se tu fossi Belén anche tu andresti alle Maldive“, risponde qualcuno a chi lamenta di non potersi muovere da oltre un anno ma la legge di fatto non impedisce di viaggiare all’estero, ove sia ammesso, rispettando ovviamente tutte le accortezze, le restrizioni e la quarantena preventiva in entrata e uscita.