Belén Rodriguez è ospite a Canzone Segreta, dove è stata sorpresa con le esibizioni di Laura Chiatti e Siria e dalla partecipazione di tutta la tribù Rodriguez. Un momento di grande commozione per la modella, che non ha resistito alle note di Una Lunga Storia D’amore di Gino Paoli.

Occhi lucidi anche per Gustavo, il padre di Belén Rodriguez, che non ha trovato le parole per dire quanto sia orgoglioso di lei e di come si sia sempre impegnata per la famiglia. Proprio la famiglia è al centro della partecipazione di Belén Rodriguez a Canzone Segreta, che parte con il ricordo del trisavolo emigrato in Argentina da La Spezia.

Belén Rodriguez a Canzone Segreta

Due grandi canzoni per Belén Rodriguez, ospite a Canzone Segreta e un tuffo nel passato. Serena Rossi racconta alla modella la storia della sua famiglia, del trisavolo partito da La Spezia per cercare fortuna in Argentina, il cui amore per l’Italia è stato trasmesso ai nipoti.

Dopo la lettura della commovente lettera di Belén alla nonna, sul palco sale Siria, accompagnata alla chitarra e voce dal padre Gustavo, che si esibisce in Gracias a la vida, canzone folk cilena composta da Violeta Parra. Un ritorno alle radice e uno sguardo al futuro arriva con Laura Chiatti, che canta la canzone di Belén Rodriguez e del compagno Antonino Spinalbese.

L’esibizione di Siria e di Gustavo Rodriguez

Cecilia Rodriguez: “Antonino l’ha fatta sorridere”

A parlare dell’amore tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbanese è anche Cecilia Rodriguez. La sorella della modella spiega come l’hair stylist sia stato fondamentale per la Belén: “Antonino l’ha fatta ritornare a sorridere, a essere felice. A sentirsi la donna che voleva sentirsi. È l’uomo che la rende una donna sicura“.

Anche Gustavo sembra apprezzare il nuovo genero: “Bravo ragazzo, bellissimo cuore.

Hanno un bel rapporto nel quale soprattutto lui ha capito come funzioniamo“, dichiara riferendosi alla famiglia. Non è un mistero che i Rodriguez siano decisamente uniti, come raccontano loro stessi.

Il trisavolo italiano emigrato in Argentina

A raccontare delle origini italiane è Cecilia Rodriguez: “Il nonno di mia madre era italiano. A 16 anni ha preso la sua valigetta ed è partito da La Spezia per l’Argentina. Sono nati tutti lì e hanno fatto un po’ la vita lì e a un certo punto eccoci qua, siamo tornati un po’ alle nostre origini“.

Una storia che infatti Belén ha vissuto all’inverso, partendo a 19 anni per cercare fortuna in Italia.

Come ha raccontato lei stessa, è stata la scelta che le ha cambiato la vita.

Cecilia e Jeremias Rodriguez

Belén Rodriguez non riconosce il padre

Il padre di Belén Rodriguez, Gustavo, è altrettanto commosso quanto la figlia. I due sono partecipi di un piccolo teatrino quando, salendo sul palco, la modella confessa di non aver riconosciuto Gustavo che suonava la chitarra. Forse è anche un po’ colpa del fiume di lacrime che ha investito Belén Rodriguez, travolta dall’emozione. “Non l’ho riconosciuto quando è entrato“, confessa.

Gustavo: “Opportunità per ringraziare il pubblico”

Gustavo è altrettanto emozionato e scherza con Serena Rossi.

Il padre di Belén Rodriguez si dice molto contento: “Mi hanno dato anche questi vestiti nuovi. È un’opportunità bellissima per ringraziare il pubblico tanto che ha fatto Belén, ma non solo per se stessa ma per tutta la famiglia“.

Il padre della modella non riesce a esprimere a parole quanto sia fiero di lei: “Non riesco a dirlo“. I suoi occhi però fanno capire chiaramente quanto ami la sua famiglia e quanto questa lo renda felice.

