Le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, insieme per la festa di compleanno di “Chechu”. Il video, che ritrae le due sorelle che ballano, ha scatenato le polemiche di alcuni utenti dopo la pubblicazione sul profilo di Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno: è polemica

Il 18 marzo Cecilia Rodriguez ha spento 31 candeline in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, conosciuto dentro la casa del GF Vip. E fin qui nulla di strano per i fan della coppia. A destare scalpore è stata la pubblicazione di un video da parte della sorella di “Chechu”, Belen Rodriguez, che ha reso pubbliche le immagini di una festa che, a quanto pare, non sarebbe in regola con il protocollo Covid.





Ad accompagnare il video pubblicato da Belen, la scritta: “Tanti auguri patata mia! Per quanto sia stato un compleanno particolare alla faccia del COVID ballare abbiamo ballato lo stesso!“.

La dedica di Belen alla sorella

La dedica di Belen alla sorella Cecilia non è piaciuta ad alcuni utenti di Instagram, che hanno reso noto il proprio disappunto: “Norme anticovid a gogo – scrive un utente sul profilo della showgirl – Bella la zona rossa in cui si invita gente a casa anche se è vietato“, e ancora “Brave peccato che siamo in zona rossa“.

I commenti al video di Belen

Cecilia Rodriguez, messaggi di auguri e rimproveri

Ad un paio di giorni dal compleanno, Cecilia Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di ringraziamento ai fan: “Solo per dirvi grazie, perché senza di voi, di sicuro non sarei la persona che oggi sono“.

Il post di Cecilia Rodriguez su Instagram

Sotto al post dei ringraziamenti, oltre ai tanti messaggi di auguri, non sono mancati alcuni messaggi critici per le immagini della festa diffuse sui social, dalle quali sembrerebbe esserci stata una violazione del protocollo Covid in un momento critico per il Paese, tant’é che proprio il 18 marzo si è celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid.

