Una eliminazione più che prevedibile all’Isola dei Famosi. Il reality di Ilary Blasi dice addio a Drusilla Gucci che negli ultimi tempi ha chiesto più volte di essere nominata. L’Isola dei Famosi è un reality difficile, che mette a dura prova il fisico e la mente dei concorrenti e Drusilla era stata messa a dura prova.

Drusilla Gucci eliminata abbandona l’Isola dei Famosi

Una nomination difficile tra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli, che non aveva preso bene il voto dei suoi compagni. Di fronte alle telecamere i due si abbracciano, ma Drusilla Gucci sa già di voler lasciare l’Honduras. Dopo la chiusura del televoto, Ilary Blasi annuncia che l’ottavo eliminato che deve lasciare la Palapa è proprio Drusilla.

Prima di lasciare la Palapa, l’ormai ex concorrente deve dare “il bacio di giuda” che vale un voto all’ ultima nomination. Neanche a dirlo Drusilla sceglie di baciare Brando Giorgi, forse il meno amato dell’Isola tra i suoi compagni di viaggio. Successivamente, come è capitato per gli eliminati prima di lei, la Gucci sbarca su Playa Esperanza, la Blasi le fa la domanda di rito e le chiede quindi se vuole rimanere, ma Drusilla rifiuta decisa a lasciare l’Isola e tornare a casa il prima possibile.

Isola dei Famosi: le nomination

Poi si parte con il momento dedicato alle nomination. Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Valentina Persia nominano Fariba, mamma di Giulia Salemi. Awed, Paul, Ubaldo, Fariba e Andrea nominano invece Roberto Ciufoli. Angela sceglie Paul e Isolde invece Andrea Cerioli. Tirando quindi le somme, nella notte tra lunedì e martedì i nominati scelti questa settimana sono Roberto Ciufoli e Fariba. Si salva Brando Giorgi, diventato leader della settimana, che nomina Valentina Persia. Chi lo vuole fuori dall’Isola dovrà quindi attendere ancora e intanto al televoto finiscono Roberto, Valentina e Fariba.

