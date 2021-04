L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi è iniziata in modo decisamente scoppiettante. Tutto merito, o colpa, di Brando Giorgi: l’attore si è isolato parecchio nell’ultima settimana e questo ha attirato le antipatie degli altri naufraghi, che non hanno lesinato insulti nei suoi confronti. Tra i più incattiviti, Ubaldo Lanza e Valentina Persia.

Brando Giorgi nella bufera all’Isola dei Famosi

Hanno fatto molto discutere le scelte di Brando Giorgi, che negli ultimi giorni si è completamente isolato dagli altri naufraghi. La questione è ovviamente saltata fuori durante la diretta dall’Honduras, dove Giorgi ha provato a giustificarsi dicendo che da quando è arrivato è stato attaccato sempre e costantemente da tutti.

Non è sfuggito alle telecamere infatti l’astio nato tra l’attore e gli altri, soprattutto con qualcuno.

Le giustificazioni di Giorgi, che aveva detto di volersi isolare perché non si fida degli altri, non hanno convinto per niente i compagni d’avventura, che non hanno perso occasione per attaccarlo duramente.

Brando Giorgi: Valentina Persia e Ubaldo Lanza all’attacco

Tra i più inviperiti c’è Valentina Persia. La naufraga si è infatti nuovamente scagliata contro Giorgi, accusandolo di non fare assolutamente niente quando le telecamere sono lontane e di invece darsi da fare solo per farsi vedere.

Sotto accusa ci sono anche i suoi metodi: la Persia gli ha più volte detto di aver “rotto i cogl*oni“ e anche in puntata non si è lesinata. A Brando, infatti, è stato contestato di essersi solo spostato di poco, sfruttando comunque il cibo del gruppo: “Ti stai facendo la tua isola o un bed and breakfast? Ha spostato il letto di tre metri” è una delle frasi più forti.

Ben più duro è stato Ubaldo Lanza, che con Giorgi e Fariba ha condiviso Parasite Island per qualche giorno. Il solitamente mite Ubaldo si è infuriato contro l’atteggiamento di Brando, fino a gridargli contro: “Se vuoi farti la tua isola, ti prendevi la tua pentola, il tuo coltello e te andavi a fanc**o dall’Isola“.

La figlia di Brando Giorgi contro Awed

Lo scontro rientra, ma dallo studio di Ilary Blasi prende la parola la figlia di Brando Giorgi, Camilla. La giovane si scaglia subito contro Awed, colpevole di aver detto alcune parole poco carine nei confronti del padre: “Io ho 19 anni e tu 25, ma ti devo dire di moderare i termini. Mio padre non è uno schifo di uomo“. Awed però non ha “abboccato” all’amo ed ha chiesto più volte a Camilla Giorgi di contestualizzare la frase, di aggiungere un prima e un dopo e di non sfruttare un’ospitata televisiva per farsi vedere, attaccare e basta.

La giovane ne ha avuto anche per Lanza: “Vorrei dire a Ubaldo che è lui a sputare nel piatto in cui ha mangiato, perché finora io ho sentito solo parole positive di mio padre nei tuoi confronti“

Per tutto il resto della puntata, Giorgi è apparso decisamente sulle sue: isolato tra i naufraghi, la sua permanenza sembra sempre più improbabile.