Brando Giorgi potrebbe aver preso un po’ troppo sul serio il concetto di “isolamento” all’interno del reality a cui sta partecipando ormai da qualche settimana. Il concorrente dell’Isola dei Famosi infatti ha deciso di allontanarsi dal gruppo, per cercare di vivere in maniera il più possibile indipendente la sua esperienza alle Honduras. La sua scelta non sembra incontrare il favore degli altri naufraghi, che hanno cercato inutilmente di fargli cambiare idea.

L’annuncio che ha gelato i naufraghi

Qualche giorno fa Brando Giorgi ha sorpreso gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi annunciando loro la sua intenzione di allontanarsi per qualche giorno dal gruppo.

“Questi ultimi giorni ho pensato tutta la notte, vorrei un po’ estraniarmi da gruppo” ha infatti annunciato l’attore, ammettendo di sentirsi a disagio e di non riuscire a trovare un modo per inserirsi. Appresa la notizia, i naufraghi si sono mostrati particolarmente sorpresi e alcuni di loro hanno anche cercato di fargli cambiare idea, ma a nulla sono valsi i loro tentativi di confronto.

“Ho 55 anni mi posso prendere le mie responsabilità? Grazie. Baci e abbracci” ha infatti dichiarato Giorgi, sbottando un attimo prima di allontanarsi e iniziare così la sua esperienza in solitaria.

Le limitazioni sul cibo: “Non è giusto che lui lo mangi”

Brando Giorgi ha quindi decretato per se stesso una serie di limitazioni precise, chiarendo anche agli altri naufraghi le sue nuove regole autoimposte. Fra queste spuntano anche alcuni dettami a proposito delle razioni di cibo. L’attore ritiene infatti di non aver diritto di consumare il cibo pescato e cucinato dal gruppo e si limita a unirsi agli altri giusto per il tempo di accaparrarsi un pezzettino di cocco. “Ha detto Brando di non chiamarlo per il pesce perché dice che non è giusto che lui lo mangi” ha ricordato ai compagni di avventura Gilles Rocca, intento a tagliare un cocco per il gruppo.

Chiamato da Paul Gascoigne, Giorgi ha lasciato per un attimo il suo rifugio e ha preso un pezzo di cocco, per poi tornare a isolarsi lasciando che gli altri consumassero in compagnia la loro cena.

Le motivazioni di Brando: “Non mi fido”

Dispiaciuta per la situazione, Angela Melillo ha cercato di fare chiarezza sul motivo dell’allontanamento di Brando e l’ha raggiunto nella sua zona di isolamento per parlare. Dopo essersi accertata che il naufrago stesse bene, la showgirl ha cercato di prenderlo per la gola annunciando “Noi ieri sera abbiamo preso i granchi” e invitandolo a unirsi al gruppo per mangiarne un po’.

Giorgi ha risposto prontamente, rimanendo convinto della sua scelta: “No, no, guarda Angela, non mi sembra giusto, che quella è produzione vostra. Io non faccio parte, io sono isolato”. La donna non ha potuto non lasciarsi scappare un “Va beh però!”, ma è stata immediatamente interrotta da Brando, che ha ribadito con dei secchi “No!”.

“Io non credo che le separazioni, portino…cioè i distaccamenti…” ha aggiunto la Melillo, alla quale l’attore ha risposto con fermezza: “Non mi fido!”.

“La mia esperienza è stata che ho preso gli schiaffi alla prima isola, gli schiaffi alla seconda, qui sono arrivato che non stavo bene, poi sono uscite alcune cose e dico ‘il problema mica sono loro, sono io’. Da solo, sto bene” ha concluso lapidario Giorgi, lasciando Angela ancor più perplessa.

L’opinione di Angela Melillo

Dopo aver tentato di far riflettere Brando Giorgi, Angela Melillo ha espresso la sua opinione in merito all’atteggiamento del naufrago ammettendo di provare opinioni contrastanti. “O lui ha bisogno di isolarsi, di vedere dentro di lui, oppure potrebbe essere una strategia!”.

“L’isola a modo mio”, la filosofia di Brando Giorgi

“Se siamo una comunità, dobbiamo essere uniti nel bene e nel male!” ha ancora spiegato Brando alla naufraga giunta a confrontarsi con lui, prima di confessare le sue intenzioni. “Volevo provare l’Isola a modo mio, o diventi più forte o ti buttano fuori”.

