Nuovo scontro tra Brando Giorgi e Valentina Persia all’Isola dei Famosi. La naufraga, infatti, non ha reagito bene alla decisione di Giorgi di isolarsi dal gruppo.

Isola dei Famosi: la decisione di Brando Giorgi

Lo scontro tra Valentina Persia e Brando Giorgi è iniziato per la decisione presa dal naufrago di isolarsi dal gruppo e intraprendere un’avventura uno contro tutti. “Questi ultimi giorni ho pensato tutta la notte, vorrei un po’ estraniarmi da gruppo”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Ci sono delle dinamiche che purtroppo non riesco a capire, non riesco ad inserirmi”. Di fronte all’incredulità e al gelo dei suoi compagni, il naufrago, appena rientrato in gioco dopo il televoto flash con Vera Gemma, ha specificato: “Ci saranno delle cose da fare in comune come il fuoco per cui vorrei contribuire, per il resto io me ne starò là”.

Infine, ha concluso: “Quando parleremo lo faremo davanti alle telecamere, perché non voglio più fraintendimenti”.

La reazione di Valentina Persia e lo scontro con Giorgi

La decisione di Giorgi ha scatenato la reazione di Valentina Persia, che già non stava vivendo un periodo facile all’Isola. La comica lo ha provocato così: “Prova ad analizzare un attimo le modalità con cui ti confronti, sono sempre quelle del consiglio che nessuno ti ha chiesto”.

Poi ha riportato come esempio cosa accade quando cercano di accendere il fuoco. “Mentre uno sta facendo il fuoco, io sto sei ore così col legno, arrivi e mi dici quello non è legno buono è inutile che fatichi. Per te è un buon consiglio, per noi è una rottura di co**i”. Ma Giorgi non si è fatto cogliere in fallo, e ha ribattuto: “Mi riferivo al fatto che stavi fingendo di accenderlo, poi quando vedevi le telecamere allontanarsi lo facevi con l’occhiale. Chiedevi pure agli altri di controllare che non ti arrivassero”.

A questo punto la Persia è esplosa: “Stai cag***o fuori dal vaso! La tua supponenza va pure oltre, mettendo in bocca cose che non ci stanno”. Poi ha ammesso: “Ci ho provato con l’occhiale e ho fatto la furbata, si è acceso”. Infine, ha sbottato: “Brando la verità è che non ti ca*a nessuno. Anzi questa cosa di stare da solo falla durare fino a quando non esci!”.

Isola di Famosi: la reazione dei naufraghi

L’annuncio di Giorgi di isolarsi dal gruppo ha lasciato increduli non solo Valentina Persia, ma tutti i naufraghi. La decisione improvvisa ha fatto calare il gelo nell’isola delle Honduras.

Nessuno dei concorrenti è riuscito a spiegarsi il perché di questa scelta. Per esempio, Andrea Cerioli ha commentato a caldo: “Non mi è piaciuto per nulla questo atteggiamento, l’ho trovato viscido”. Poi, innervosito, si è allontanato. Gilles Rocca, invece, ha provato a far ragionare Giorgi, ma non è servito a nulla. Il naufrago, infatti, se n’è andato dicendo: “Ho 55 anni mi posso prendere le mie responsabilità? Grazie. Baci e abbracci”.