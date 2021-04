Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, anche per questa giornata di mercoledì gli astri vi sorridono! Plutone e Nettuno sono tra i pianeti principali a transitare nella vostra orbita celeste, garantendovi un influsso unico di creatività e fantasia. Queste due caratteristiche potrebbero tornarvi particolarmente utili nel caso svolgiate una professione creativa, oppure potrebbero applicarsi in qualsiasi altro campo dell’esistenza.

Potreste essere spinti a voler fare qualcosa di particolare per stupire la vostra dolce metà o i vostri amici!

Leggi l’oroscopo di domani 14 aprile per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, domani 14 aprile: amore

Nella giornata di mercoledì, cari amici del Capricorno, il rapporto con il vostro partner sembra essere favorito! Grazie al supporto della Luna dall’alto della vostra orbita celeste, i progetti per il futuro sembreranno più semplici da programmare e da avviare.

Per voi single del segno, invece, la presenza della Luna si concretizza in un nuovo orizzonte di possibilità in campo amoroso, basta che sappiate guardarvi attorno con gli occhi giusti.

Oroscopo Capricorno, domani 14 aprile: lavoro

In campo professionale non sembrano esserci grandi possibilità alle porte, ma neppure degli ostacoli insormontabili. A causa della presenza oppositiva di tre pianeti, il Sole, Mercurio e Venere, le vostre iniziative non sembrano portare a nulla di concreto. Potrebbero fraintendere le cose che state proponendo, oppure potreste rischiare di avanzarle in un momento poco propizio.

Cercate di valutare la situazione e agite in modo ponderato, magari anche tra un paio di giorni, non c’è fretta!

Oroscopo Capricorno, domani 14 aprile: fortuna

Nel campo della fortuna, cari Capricorno, sembra esserci alcune importanti sorprese. Nel vostro mercoledì potrebbe attendervi qualcosa che vi farà concludere la giornata con il sorriso e il cuore leggero, specialmente se a casa c’è qualcuno che vi attende!