Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 13 aprile una coppia del passato ha emozionato con una romantica proposta di matrimonio. Salvio ha chiesto a Luisa di sposarlo, coinvolgendo sentimentalmente tutti i presenti.

Ma le emozioni della puntata non sono state solo romantiche. Massimiliano è stato protagonista al centro dello studio, dove si è confrontato con le sue 3 corteggiatrici.

Uomini e Donne puntata di oggi 13 aprile: Massimiliano tra 3 corteggiatrici

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 13 aprile Massimiliano è stato al centro dello studio a raccontar ecome proseguono le sue conoscenze. Il tronista ha portato in esterna Eugenia e la new entry Federica, lasciando a casa Vanessa, con cui c’erano state delle incomprensioni: “Ho detto magari una settimana in più per pensarci… Dal mio punto di vista è stata una scelta giusta“.

Il ragazzo è apparso piuttosto coinvolto fisicamente da Federica, anche se ha negato che ci sia una propensione verso di lei. La ragazza ha commentato in modo tagliente queste sue dichiarazioni: “Sembra che tu ti stia tirando indietro“. Eugenia, che ha dichiarato di cominciare a provare qualcosa per Massimiliano, è sembrata piuttosto turbata dall’esterna della rivale, raccontando di farsi mille dubbi.

Samantha Curcio e Gianni Sperti sono intervenuti a suo favore, spingendo la ragazza a credere di più in sé stessa.

Anche Vanessa è intervenuta dicendosi preoccupata dal modo in cui Massimiliano guarda Eugenia: “La cosa dà fastidio, tanto“.

Domenico e Patrizia: la storia s’interrompe sul nascere

Anche Patrizia e Domenico si sono confrontati nella puntata di oggi 13 aprile di Uomini e Donne. La Dama si è detta colpita dal comportamento del Cavaliere, scomparso dopo un’uscita insieme: “Io credo sia questione d’educazione“.

Domenico, che non ha più risposto né alle chiamate, né alle telefonate di Patrizia, si è scusato dicendo di non aver sentito più il bisogno di sentirla e di essere stato occupato con altre problematiche: “Lo riconosco ti chiedo scusa..

Ho avuto delle problematiche questa settimana“.

La Dama lo ha comunque incalzato per l’improvviso cambio di opinione: “La notte ti ha portato consiglio?“.

Approfondisci:

Chi è Massimiliano, il nuovo tronista?