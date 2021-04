Dopo la puntata scoppiettante del 12 aprile di Uomini e Donne, che ha visto protagonista Armando Incarnato, in polemica con Samantha Curcio, Gianni Sperti e Nicola Vivarelli, nell’episodio odierno del dating show sono andate in onda vicende più romantiche.

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 13 aprile, sono tornate in studio due coppie del parterre over, che si sono formate nel programma.

Tra loro, Luisa e Salvio, che hanno lasciato il programma insieme circa due anni fa. Il Cavaliere ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua Dama.

Uomini e Donne puntata di oggi 13 aprile: Luisa e Salvio

A Uomini e Donne nella puntata di oggi 13 aprile: Salvio è tornato in studio con Luisa e ha fatto una romantica proposta di matrimonio, tra le lacrime di Gemma e di altre protagoniste del parterre.

Ecco al risposta di Luisa: “Il mio posto è tra le tue braccia, voglio invecchiare con te… Mi sai proteggere, hai saputo leggere dentro di me… Mi hai cambiata…. Sono la donna più felice del mondo dopo questo che mi hai detto e ti dico Si per tutta la vita“.

Salvio ha commentato la risposta della Dama con parole importanti: “Sono emozionato… Non riesco a trovare una storia belle come la nostra“.

Gemma punzecchiata da Gianni

A Uomini e Donne nella puntata di oggi 13 aprile due coppie hanno raccontato l’esperienza fuori dal programma e hanno interagito con Gemma, spiegando scherzosamente i segreti delle loro unioni.

Gemma si è detta, però, sfortunata per le sue tante delusioni d’amore. La Dama crede di aver dato sempre il massimo e di aver ricevuto in cambio poco: “Non sono state contraccambiate in egual maniera“.

Gianni non ha perso l’occasione per punzecchiare Gemma: “Tu sei pesante con gli uomini“. La Dama ha seccamente rimandato al mittente ogni battuta.

