La Francia intera è sconvolta dalla giornata di ieri dal brutale rapimento di una bambina di 8 anni, portata via dalla nonna materna da 3 uomini di identità sconosciuta. Le indagini stanno proseguendo alacremente, mentre le autorità francesi hanno diramato l’identikit della piccola, chiedendo però di non diffondere la sua foto -per motivi non meglio chiariti. Al contempo, il ministero della giustizia ha specificato che l’accusa di sequestro di persona è stata archiviata.

Bimba di 8 anni rapita: si chiama Mia Montemaggi

Mia Montemaggi, 8 anni, è stata portata via dalla casa della nonna materna nella serata di ieri, a Poulières, Vosges.

La dinamica non è ancora stata chiarita, ma pare che 3 uomini siano andati a casa dell’anziana donna ed abbiano portato via la piccola con la forza. Secondo gli inquirenti, come riportato da Vosges Matin, i 3 uomini potrebbero muoversi su una Volkswagen grigio antracite. Secondo la descrizione, i 3 sarebbero due individui tra i 25 e i 35 anni, e un uomo più vecchio, tra i 45 ed i 50 anni. Non si ha conoscenza di dove la piccola possa essere stata condotta, ma è possibile che i 3 abbiano una connessione con la madre della bambina, Lola Montemaggi, che aveva perso l’affidamento della piccola a gennaio 2021.

Bimba di 8 anni rapita: si cerca la madre

Lola Montemaggi, 28 anni, è anch’essa considerata non reperibile dalle autorità, che la stanno cercando tanto quanto la figlia. Anche il suo identikit è stato diramato: è una donna alta 1,70m, di corporatura molto magra, con capelli castano chiari. Ha diversi tatuaggi ed è possibile che viaggi a bordo di una Peugeot 207. La donna risiede a Épinal, ma nessuno la trova nella sua residenza.

La piccola Mia Montemaggi è stata definita dalle autorità di provenienza “europea”, ovvero caucasica, e non ci sono per ora conferme che la madre, nonostante nome e cognome, sia italiana o di origini italiane.

La bambina, da gennaio 2021, era affidata alla nonna materna per disposizione del tribunale. La piccola pare sia alta 1,30m, ha lunghi capelli castani. Al momento della scomparsa aveva orecchini d’oro alle orecchie, pantaloni neri, gilet grigio con pois dorati, piumino bianco con pois neri e una maglietta.