Isola dei Famosi, Akash Kumar e il flirt con Francesca Lodo prima dell'eliminazione: esplode il pettegolezzo

Sono indiscrezioni scoppiettanti quelle che arrivano dalle Honduras dove è in corso una “spietata” e stuzzicante nuova edizione de L’Isola dei Famosi che quest’anno però deve fare i conti con la difficile e parallela convivenza con l’edizione spagnola del reality, Supervivientes. Ora la bomba arriva a turbare gli animi e sembra destinata a far parlare a lungo: pare infatti che, da indiscrezioni, l’ex concorrente dell’Isola, il discusso Akash Kumar, ci abbia provato con un’altra naufraga ancora alle Honduras, Francesca Lodo.

Akash Kumar continua ad essere protagonista de L’Isola dei Famosi

Sebbene siano ormai passate settimane dalla sua discussa eliminazione dall’Isola dei Famosi, l’ex naufrago Akash Kumar continua a far parlare di sé.

Stando a quanto rilanciato quest’oggi da Novella 2000, l’ex naufrago avrebbe avuto una piccola e breve liaison con una ragazza, anche lei naufraga, che tuttora si trova in gioco alle Honduras, la bella Francesca Lodo.

Akash Kumar e il flirt sull’isola con Francesca Lodo

A dare in pasto la notizia al gossip è stato Armando Sanchez che così scrive sulle pagine di Novella 2000: “Pare che la bellissima Francesca Lodo e Akash Kumar avrebbero avuto un piccolo flirt prima che lui lasciasse il reality definitivamente“.

Detta così sembrerebbe che qualcosa sia sfuggito alle telecamere di Mediaset alle Honduras, impegnare a seguire i movimenti nevrotici dei naufraghi quasi continuamente in cerca di cibo. Secondo quando riferito sempre da Novella 2000, questo chiacchiericcio sarebbe già circolato velocemente negli ambienti di Mediaset ma visivamente, di tutto questo, non ci sarebbe alcuna traccia. Conferme ufficiali o scatti o brevi filmati di questa love story lampo non ce ne sarebbero e probabilmente gli unici che detengono il potere di smentire o confermare il tutto sembrano essere i diretti interessati.

Isola dei Famosi, giovedì va in onda la puntata registrata

Chissà se l’argomento verrà in qualche modo affrontato durante la puntata de L’Isola dei Famosi: viene da pensare che quasi sicuramente non verrà affrontato nel corso della puntata di domani che, eccezionalmente, per la prima volta in 15 anni non sarà trasmessa in diretta ma verrà registrata qualche ora prima per permettere la messa in onda, parallela, di una nuova puntata di Supervivientes.