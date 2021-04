Isola dei Famosi 2021, la puntata di giovedì 15 aprile non sarà in diretta: accade per la prima volta, cosa succede al televoto

Fin dal primo momento in cui avevano deciso di far partire quasi contemporaneamente la versione sia italiana che spagnola de L’Isola dei Famosi dalla medesima isola alle Honduras, si era capito che qualche intoppo logistico ci sarebbe stato. Saltata la puntata di giovedì scorso de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi per permettere la messa in onda in diretta della prima puntata di Supervivientes, ora la versione italiana per la prima volta dovrà scontare la “penalità” di essere registrata e trasmessa in differita.

Una notizia che influisce sul gioco stesso: come cambia il televoto e cosa accadrà nel corso della prossima puntata prevista su Canale 5 il prossimo 15 aprile.

Isola dei Famosi 2021: la puntata di giovedì 15 aprile sarà registrata

Quante “prime volte” per l’edizione corrente de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi che deve destreggiarsi tra repentini cambi di programma e copione. Dopo il comunicato stampa che per la prima volta, in 15 anni di reality, ha annunciato l’arrivo di un pescatore professionista per aiutare i naufraghi incapaci di procacciarsi cibo in autonomia, arriva una nuova decisione presa dagli autori Mediaset, una nuova “prima volta”. Come spiegato infatti, quest’anno dalle Honduras vengono trasmesse ben due “isola” in contemporanea: quella italiana e quella spagnola, Supervivientes.

Giovedì scorso l’edizione spagnola era stata la causa del mancato appuntamento con l’isola italiana, rimandata direttamente a ieri sera, lunedì 12 aprile.

Puntata registrata e televoto chiuso in anticipo per colpa di Supervivientes

Il sentore era che questa convivenza tra Spagna e Italia avesse potuto creare in futuro nuovi problemi logistici per la normale riuscita della trasmissione: presagio che si è avverato. Così infatti, per la prima volta nella storia de L’Isola dei Famosi, la prossima puntata che andrà in onda giovedì 15 aprile su Canale 5 alle 21:30 verrà registrata con anticipo e non sarà dunque trasmessa in diretta.

Si tratta probabilmente di una decisione presa dagli autori per evitare di far saltare nuovamente la puntata di giovedì come già è accaduto la settimana scorsa (proprio il giovedì infatti si incontrerebbero in Palapa la due edizioni del reality). Per non rimandare ancora e per due settimane di seguito, la produzione avrebbe optato per l’impopolare scelta di registrare la puntata di giovedì sera al pomeriggio con il televoto che chiuderà, in via straordinaria, nel pomeriggio e sarà Rosolino a decretare il termine temporale alle 16:30.

Si saprà dunque molto prima del previsto il nome del futuro naufrago eliminato tra Roberto Ciufoli, Valentina Persia e Fariba Tehrani.