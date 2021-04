A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 14 aprile, c’è stato un chiarimento a centro studio tra Samantha Curcio e il corteggiatore Alessio, con cui la tronista aveva avuto uno scontro nella scorsa puntata.

I due giovani hanno chiarito durante la puntata e l’attenzione si è spostata sull’altro corteggiatore: Bohdan. Nelle polemiche sono intervenuti anche Gemma e Gianni Sperti.

Uomini e Donne, puntata di oggi 14 aprile, l’esterna di Samantha Curcio e Alessio

Nella puntata del 14 aprile di Uomini e Donne Samantha Curcio si è confrontata a lungo con Alessio. I due ragazzi avevano litigato nell’ultima puntata perché la tronista aveva scelto di non portare il corteggiatore in esterna.

Inoltre, Alessio era piuttosto infastidito dai continui dubbi della tronista nei suoi confronti, dovuti, solamente, al suo benessere economico.

Dopo la puntata, la tronista ha raggiunto in camerino il corteggiatore. Samantha ha sottolineato il fatto che Alessio non si sia, in realtà, infastidito per gelosia, ma solo perché era stato toccato in prima persona: “Non ho sentito dire mezza cosa sulla mia persona“. Il ragazzo ha replicato piccato: “Allora non ci senti“.

La discussione è continuata in studio, dove i due ragazzi hanno trovato un punto d’incontro e Samantha ha ammesso di aver sentito la mancanza di Alessio.

Uomini e Donne: Bohdan finge?

A Uomini e Donne, nella puntata del 14 aprile, Samantha Curcio ha portato in esterna anche Bohdan. I due ragazzi hanno scherzato con complicità, ma la tronista ha ammesso che si sarebbe aspettata più vicinanza fisica.

Il corteggiatore ha spiegato che per lui l’approccio fisico è qualcosa che arriva più lentamente: “Un bacio è importante… per me è un po’ troppo presto“. Alessio ha sbottato di nuovo: “Come fa a dire se è presto… Questo non è essere all’antica, questo è che non ti piace“.

Nicola Vivarelli ha elogiato il mondo di pensare di Bohdan, riscontrando la disapprovazione di Gemma, che ha spronato tutti a vivere a pieno la vita. Gianni Sperti ha preso spunto per lanciare una frecciatina alla Dama, alludendo al rapporto con Nicola: “Lei sta sperando ancora“.

