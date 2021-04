La nuova puntata de L’Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena. Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: “Brando Giorgi abbandona il gioco“. Il momentaneo ritiro dal gioco dell’attore si trasforma così in una definitiva arresa e in un repentino rientro in Italia per accertamenti medici dopo un infortunio.

Annuncio importantissimo a inizio puntata

Nel corso di questa edizione de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito a numerosissimi infortuni. Tanti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco a causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, da Elisa Isoardi a Brando Giorgi.

Proprio l’attore, nelle scorse ora, ha abbandonato temporaneamente il gioco per accertamenti medici a causa di un problema all’occhio. Il suo allontanamento dal resto del gruppo ha fatto parecchio parlare, così come la sua decisione di condurre una vita da naufrago parallela a quella degli altri concorrenti.

Questa volta, però, il suo desiderio di mettersi in gioco ha avuto una brusca battuta d’arresto. Il suo ritiro temporaneo dal gioco ha portato ad una decisione definitiva, annunciata dall’inviato Massimiliano Rosolino a inizio puntata.

“Brando abbandona il gioco“

Ilary Blasi apre subito il video-collegamento con la Palapa e prende parola Massimiliano Rosolino. L’inviato annuncia subito che ci sono importanti novità sul destino di Brando Giorgi: “Brando Giorgi non è nel gruppo, ha dovuto fare degli esami e purtroppo dovrà rientrare in Italia: Brando abbandona il gioco“. Brando Giorgi, dunque, si ritira ufficialmente dal gioco.

La conduttrice, incuriosita, chiede al suo inviato il motivo specifico per il quale il naufrago è costretto al rientro in Italia. “Deve fare degli accertamenti oculistici – spiega Rosolino – ci sono delle cose che noi possiamo affrontare qui, e la prima regola è la sicurezza dei nostri naufraghi.

Facciamo l’in bocca al lupo a Brando, che comunque è stato un grandissimo naufrago. Ciao Brando“.

Approfondisci

Brando Giorgi contro tutti all’Isola dei Famosi, fioccano insulti: “Te ne andavi a fan***o”

Isola dei Famosi, Brando Giorgi si isola dal gruppo: “Non mi fido”. Per i naufraghi si potrebbe trattare di strategia