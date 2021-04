All’Isola dei Famosi Brando Giorgi non smette davvero mai di stupire. Dopo le sue liti con i compagni di avventura e la sua scelta di isolarsi dal gruppo, l’attore ha abbandonato momentaneamente la gara. Pare che questa decisione sia motivata da problemi di salute e non è al momento chiaro se tornerà a essere un naufrago del reality.

Brando Giorgi abbandona la sua capanna

Al termine della puntata del daytime andata in onda ieri, Brando Giorgi è stato mostrato mentre abbandona il suo rifugio costruito lontano dal resto del gruppo. L’uomo ha lasciato alcune indicazioni a Fariba Tehrani, giunta ad assistere alla sua partenza.

Dopo averle indicato la presenza di due noci di cocco nella capanna, chiedendole di averne cura per un suo eventuale ritorno, Brando ha cancellato la scritta “andare oltre” da lui posta all’ingresso a segnalare il suo allontanamento.

“Torna eh, mi raccomando”, l’ha ammonito la madre della Salemi abbracciandolo e assicurandogli che conserverà tutti i suoi oggetti in attesa del suo ritorno.

Il motivo della partenza di Brando Giorgi e i saluti dei compagni dell’Isola

Mentre Brando salutava gli altri naufraghi, la produzione ha chiarito il motivo della sua partenza, mostrando in sovrimpressione alle immagini la scritta: “Brando lascia Playa Reuniòn per accertamenti medici”.

“In bocca al lupo, buona guarigione, ciao!” gli hanno urlato i compagni dalla spiaggia, mentre Giorgi saliva sull’imbarcazione diretta verso il luogo decretato per l’incontro con i dottori.

“Ci becchiamo spero presto, non lo so” ha risposto l’attore quasi dispiaciuto di dover dire addio a quei compagni che poco sembrava riuscire a sopportare. “Mo me portano…vedremo!” ha spiegato incerto a Roberto Ciufoli che si è avvicinato a lui accennando un abbraccio.

Zaino in spalle e giubbotto antipioggia addosso, Brando si è poi allontanato dall’isola a bordo di un’imbarcazione, lasciando nei compagni forti dubbi sulla possibilità di un suo ritorno.

Nonostante le continue liti questi ultimi sembravano sinceramente dispiaciuti per la sua partenza e forse anche preoccupati per le sue condizioni di salute.

Isola dei Famosi: un’edizione sfortunata

Conti alla mano l’attuale edizione dell’Isola dei Famosi non sembra essere troppo fortunata. Sin dal primo giorno, l’Isola si è aperta con un incidente, quello che ha riguardato Roberto Ciufoli travolto da un tuffo del modello Akash Kumar. Gli spettatori si sono poi preoccupati non poco per Paul Gascoigne e il suo incidente alla spalla, che tutt’ora lo limita nei movimenti.

Nell’ultima settimana è infine giunta la notizia dell’abbandono di Beppe Braida, che ha preferito tornare a casa per stare vicino alla sua famiglia in un momento particolarmente difficile.

La momentanea uscita di Brando Giorgi giunge come ennesimo fuori-programma nel reality. Chissà che la produzione non decida di rimediare inventandosi qualcosa di nuovo e magari “arruolando” nuovi naufraghi.

