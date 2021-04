Il Divino Otelma tuona furioso contro l’Isola dei Famosi 2021 e annuncia la diffida al reality. A scatenare la sua ira sarebbe stata un’ironica affermazione inserita dalla produzione, nel corso di un servizio mandato in onda nella puntata del 1 aprile. L’immediata reazione del Mago ricorda un’azione legale già presa nei confronti di Francesca Cipriani, alla quale ha chiesto i danni lo scorso ottobre.

Isola dei Famosi 2021: la rovinosa caduta all’Isola 2019

Il Divino Otelma è stato uno dei partecipanti dell’Isola dei Famosi 2019, ma la sua partecipazione al reality era stata interrotta da un incidente molto particolare.

Nel corso di una delle prove previste dalla trasmissione infatti, Francesca Cripriani aveva spinto il Mago provocandoli una ferita in testa. 9 punti di sutura, un’uscita anticipata dal reality e molti mesi dopo, Otelma aveva deciso di tornare sulla questione, chiedendo i danni alla showgirl. Se già allora l’iniziativa aveva destato non poco stupore però, una nuova notizia giunta in queste ore coglie davvero tutti di sorpresa.

Divino Otelma vs Isola dei Famosi 2021: arriva la diffida

“Squallore all’Isola: il Divino diffida”, così inizia uno degli ultimi post sul profilo Instagram del Divino Otelma: un comunicato scritto nero su bianco, per annunciare un’importante decisione.

Otelma ha infatti visto la puntata dello scorso giovedì del reality di Canale 5 e qualcosa in particolare ha urtato la sua sensibilità.

“Ieri sera- uno aprile 2021- una voce anonima (ma bene individuabile se necessario) ha diffamato vilmente il Divino Otelma (dottor Amleto Marco Belelli) durante il programma l’”Isola dei Famosi”. Trattasi di vergognoso comportamento che comporta una ampia indagine anche al fine di individuare eventuali mandanti. In assenza di iniziative che mettano fine immediatamente a tale inaudita e squallida aggressione mediatica, l’avvocato Massimiliano Ermanno Kornmuller del Foro di Roma procederà nelle sedi opportune contestando al responsabile i reati di diffamazione a mezzo posta e mezzo stampa”.

Per fugare ogni dubbio e chiarire la situazione anche a chi non è riuscito a seguire il programma, Otelma ha condiviso anche l’estratto di puntata “incriminato”. Citato in un commento ad alcuni episodi recenti, l’uomo non ha potuto non sentirsi chiamato in causa.

Isola dei Famosi 2021 e il video “incriminato”, il “funesto fatto del passato”

“Cosa scatena ‘sì tanta negatività?” domanda una voce fuoricampo, nel corso di un video riassuntivo di tutte le problematiche affrontate dai naufraghi finora.

Dalla ferita al dito di Roberto Ciufoli alla caduta di Paul Gascogine continuando con spine e ami infilzati nella pelle dei naufraghi. “L’Isola del terrore”, commenta uno di loro.

“Forse si sta compiendo un malocchio derivante da un funesto fatto del passato”, afferma ironicamente la voce fuori campo, seguita poi dalle immagini della rovinosa caduta di Otelma nel 2019. “Noi torneremo più forti di prima”, le parole del Mago inserite ancora dopo, accompagnate da una musichetta inquietante.

La breve clip mandata in onda all’Isola e ripresa dall’ex naufrago lascia simpaticamente intendere che l’uomo possa aver provocato le nuove “disgrazie” giunte a complicare la permanenza dei naufraghi. Otelma però non sembra proprio aver afferrato l’ironia del gesto e la sua reazione sul piede di guerra lo mostra chiaramente.

Il post del Divino Otelma

La produzione dell‘Isola dei Famosi 2021 non sembra per ora avere intenzione di rispondere pubblicamente alle accuse del Divino Otelma. Intanto in queste ore, il suo post ha fatto il giro del web.

