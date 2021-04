All’Isola dei Famosi è scontro aperto fra due naufraghe dopo la diretta di lunedì sera. Fariba Tehrani non ha preso molto positivamente la nomination ricevuta da Valentina Persia e dopo essersi lamentata con Andrea Cerioli, ha tentato lo scontro diretto con la comica.

Fariba Tehrani confessa la sua delusione ad Andrea Cerioli

Dopo la diretta di lunedì sera, i naufraghi hanno fatto ritorno sulle loro spiagge e una volta toccata la sabbia di Playa Reuniòn Fariba Tehrani ha dato sfogo ad alcune lamentele. “Sai da chi non me l’aspettavo?– ha detto la donna ad Andrea Cerioli parlando della nomination voluta per lei dai compagni- da Valentina”.

La madre dell’influencer Giulia Salemi ha ammesso di essere stata delusa dalle scelte degli altri naufraghi, insistendo in particolar modo proprio sull’ex veterana de La sai l’ultima?, che a suo avviso ha cambiato atteggiamento da un momento all’altro.

“Fino a 2 secondi prima mi sorrideva, faceva l’amica” ha continuato la donna, ricordando a Cerioli il comportamento della Persia. “Io a Roberto, mi è dispiaciuto ma gli ho restituito il favore” ha ammesso il ragazzo, consigliandole di fare lo stesso in futuro con chi ha indicato il suo nome. “Non so a quale dei 3 restituire il favore” ha osservato sorridendo Fariba, pensando ai naufraghi che più l’hanno delusa con la loro nomination: Valentina Persia, Gilles Rocca e Roberto Ciufoli.

“Lo capirai in settimana, da qua a giovedì”, l’ha tranquillizzata l’amico.

Isola dei Famosi: il “confessionale” di Fariba

Seduta di fronte alle telecamere del “confessionale” dell’Isola, Fariba ha continuato a manifestare il suo dispiacere. “Ho sempre detto ‘Meglio una nemica dichiarata che una falsa amica’” ha affermato parlando di Valentina. La donna si è mostrata molto ferma su questa posizione e non è difficile immaginare che in futuro troverà davvero un modo per prendersi la sua rivincita su quella che credeva essere una persona della quale potersi fidare.

Rimanendo in tema di “amici-nemici”, la donna ha riflettuto anche sul comportamento del vincitore di Ballando con le Stelle, notando anche in lui un volta faccia.“Anche Gilles ha fatto l’amichetto con me” ha osservato parlando proprio di Rocca manifestando la delusione provata.

Isola dei Famosi: faccia a faccia con Valentina Persia

Fariba non ha tenuto i suoi malumori nascosti troppo a lungo e ha parlato in maniera decisamente schietta alla compagna di Isola Valentina Persia.

Dopo un bagno nelle acque delle Honduras, la cabarettista ha infatti raggiunto lei e Roberto Ciufoli che si trovavano sulla riva e ha cercato di scherzare sulla loro comune situazione: “È quindi è così, cari miei, siamo in nomination”. Avvicinandosi alla Tehrani, Valentina ha poi cercato di sistemarle amichevolmente i capelli sul volto, ma è stata interrotta da un’affermazione della donna. “Stai attenta amore, che io di te sempre ho detto che sei una grande donna, che sei simpaticissima, che mi piaci tanto, ti stavo anche tifando” ha iniziato. Rivolgendosi poi a Ciufoli Fariba ha aggiunto: “Da te me lo aspettavo, non me la sono presa, da Gilles così-così, da lei non me l’aspettavo perché la sentivo un po’ amica”.

“Ma tu non hai capito– ha risposto Valentina- io lo sono comunque se tu me lo concedi”. La donna ha poi voluto chiarire il motivo della sua nomination. “Il fatto della nomination, io arrivo a un punto nel gioco che coscientemente so con chi vorrei andare avanti, perché se ci fosse stato Brando che non era leader, io lo nominavo a prescindere, però poi dopo ci sono delle situazioni…”.

La stoccata finale di Fariba

Fariba ha voluto prendere nuovamente la parola, per ribadire l’incoerenza della naufraga.

“Senza offesa, voi ieri avete detto che Paul ha rotto le scatole, che vuol fare questo vuole fare quello, che non questa volta ma la prossima volta volete votarlo. Angela è stata coerente non ha potuto votare Brando è stata di parola ha votato Paul, per quello, non per altro” ha spiegato Fariba ricordando le osservazioni di Valentina nei giorni precedenti.

“Io sono serenissima– ha concluso– magari è meglio per me andare a casa, però io voglio rimanere, comunque io dico che il pubblico è sovrano e poi deciderà”.

