Giulia Salemi è una modella, showgirl e influencer italo-persiana, nota al pubblico per aver partecipato due volte al Grande Fratello VIP e a Pechino Express. Ex gieffina del GF Vip 3, a novembre 2020 è rientrata nella Casa più spiata d’Italia.

La sua entrata nel mondo dello spettacolo risale però al 2014, quando è arrivata quarta a Miss Italia. Si sono susseguite diverse partecipazioni televisive, tra cui quella a Pechino Express insieme alla madre. L’influencer, che su Instagram conta più di 1.212.600 follower, ha anche pubblicato un libro, in cui racconta a 360 gradi chi è Giulia Salemi.

Chi è Giulia Salemi: la carriera tra Miss Italia, Pechino Express e GF VIP

Giulia Salemi è nata a Piacenza l’1 aprile 1993, da padre italiano e mentre la madre iraniana. Diplomatasi al liceo scientifico, si è trasferita a Milano sia per frequentare la facoltà di Economia, sia per realizzare il suo sogno di entrare nello show business. Dopo aver partecipato a Miss Piacenza, partecipa a Miss Italia 2014, dove si classifica quarta e vince le fasce Miss Sorrisi e Canzoni e Miss Sport Lotto Emilia Romagna.

Nel 2015, in coppia con sua madre Fariba Teherani, è stata concorrente di Pechino Express, il reality su Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. È stata poi ospite a Quelli che il calcio, nel salotto di Tiki Taka e ha partecipato a una puntata di Milano-Roma insieme a Giancarlo Magalli. Successivamente ha anche affiancato Simona Ventura nel talent show calcistico Leyton Orient. Sono seguite poi le esperienze su Mtv, dove ha partecipato al Super Shore e ha condotto la versione italiana di Ridicolousness.

Nel 2018 diventa concorrente del Grande Fratello Vip, dove conosce anche Francesco Monte, con il quale ha poi avuto una relazione di circa 8 mesi.

Da settembre 2020, Giulia Salemi è impegnata nel programma Disconnessi On The Road, insieme ad altri due ex gieffini: Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del reality. A novembre 2020 Giulia è tornata a far parte dei concorrenti del GF Vip.

Grande Fratello VIP: le due edizioni di Giulia Salemi

La Salemi, come anticipato, aveva già partecipato al Grande Fratello Vip 3 nel 2018, durante il quale era stata protagonista di un provvedimento disciplinare.

All’epoca, in un incontro con sua madre, le due si erano scambiate alcune informazioni in persiano, violando così il regolamento del reality.

Gli autori avevano deciso di mandare direttamente in nomination la concorrente, che è stata poi eliminata dal pubblico. Nel 2020 l’influencer italo-iraniana è tornata nella casa più spiata d’Italia, dove si è riavvicinata all’amico di vecchia data Tommaso Zorzi.

Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato, il primo libro della Salemi

Prima del ritorno al GF Vip, nel 2020 Giulia Salemi ha debuttato anche con il suo primo libro, intitolato Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

Nel libro l’influencer si è raccontata a 360°, rivelando anche le sue vicende amorose e gli episodi di emarginazione, discriminazione e bullismo che ne hanno segnato infanzia e adolescenza.

In un’intervista rilasciata a Superguidatv.it a giugno 2020, l’influencer ha dichiarato: “Con questo libro ho voluto trarre la somma di quello che mi è successo da quando sono piccola ad oggi per poter iniziare un nuovo capitolo della mia vita [..] Nel libro ho raccontato cose molto personali di cui mi sarei vergognata in passato a parlarne perché non ero ancora pronta per farlo”.

Giulia Salemi e il tumore avuto da bambina

Quando era ancora una bambina Giulia Salemi ha avuto un tumore, del quale le è rimasta una cicatrice che “crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce. È un po’ il mio complesso perché d’estate si vede e perché ho un seno più piccolo dell’altro. D’altro canto è una delle cicatrici che rappresentano le battaglie della mia vita, fa un po’ guerriera“, ha raccontato l’influencer.

