Ormai Giulia Salemi sembra essersi ambientata nella Casa del Grande Fratello ed ha stretto ottimi rapporti con tutti. L’influencer in particolare è amica di lunga data di Tommaso Zorzi e, complice la loro confidenza, è accaduto che dettagli sulla vita fossero raccontati agli altri coinquilini.

Ultimamente pare che all’interno della Casa sia riemerso anche un ricordo difficile del passato, ovvero quello del tumore che colpì la ragazza da bambina, e del quale porta ancora i segni sul corpo. La Salemi, tempo fa, aveva raccontato dell’esperienza che aveva vissuto da piccola in un’intervista a Fanpage, raccontando delle conseguenze della malattia sul suo corpo e sulla sua vita.

Il tumore: una cicatrice a croce sul seno

Quando era piccola, Giulia Salemi aveva avuto un tumore e per asportarlo i medici avevano dovuto lasciare sul suo corpo una cicatrice. Questa cicatrice è poi cresciuta con lei, diventando parte integrante del suo corpo: “Ho avuto un tumore da bambina e mi è rimasta questa cicatrice che, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce. È un po’ il mio complesso perché d’estate si vede e perché ho un seno più piccolo dell’altro.

D’altro canto è una delle cicatrici che rappresentano le battaglie della mia vita, fa un po’ guerriera”.

Benché la Salemi abbia più volte spiegato di non essere rifatta, anche se non esclude prossimi interventi: “Poi non si sa mai, magari un giorno deciderò di rifarlo”.

Giulia Salemi da piccola: com’era

In passato, sempre durante quella celebre intervista, erano spuntati altri dettagli sulla sua infanzia, che a quanto pare la Salemi non ha passato come “la più bella del Reame”: “Da piccola avevo gli occhiali rotondi alla Harry Potter, il monociglio che mia mamma mi vietava categoricamente di togliere, nera, nera, pelosina, ero un po’ un maschiaccio.

Ai miei compleanni veniva poca gente, ai loro non mi invitavano quasi mai”.

Oggi Giulia Salemi invece è un’icona di bellezza, e tutta la sua forza sta proprio nel fatto di essere rimasta molto naturale.

